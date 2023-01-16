八德警分局提供2條替代路線供民眾參考。（八德警分局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市八德區近年來因捷運施工陷入交通黑暗期，再加上八德擴大重畫區人口成長飛快，使得當地車流量大增，其中大湳交流道往介壽路段時常壅塞。春節將至，考量民眾年節會出遊、前往廟宇參拜，為減少周邊道路人潮、車潮壅塞的情況，八德警分局將結合義交加強交通疏導及通報。

八德警分局表示，近期已派員到各重要路口觀察車流狀況，春節期間將與義交共同執行交通管制措施，並向民眾宣導交通安全的正確觀念，期盼能讓民眾順利返鄉、出遊，更要深化民眾的守法意識及安全駕駛觀念。

由於八德區因捷運綠線如火如荼動工，許多路段因捷運工區有所縮減，八德警分局指出，這部分會加強施工路段的交通疏導，建議民眾避開交通尖峰時刻，或改行使替代道路，才能避開交通壅塞路段。

八德警分局說，今年將協調相關單位妥適規畫停車空間及人、車進出動線，並強化周邊道路停車管理、出入口管制等，必要時也會協調實施總量管制或接駁車輛接送，以有效紓解驟增的車流，並協請民力義交管制指揮，警民合作發揮最大效益。

八德警分局分局長林樹國也呼籲民眾，用路人在春節連假期間需恪遵交通規則，遵從交通疏導人員指揮，行車注意路況，保持前後安全車距，切勿酒後駕車。

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