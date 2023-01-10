西湖鄉長高阿賜、苗栗市長邱鎮軍、頭屋鄉長徐鑫榮、公館鄉長何在鑫、銅鑼鄉長謝昌年、三義鄉長呂明忠等人今天列席縣務會議。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣政府10日舉行縣務會議，首度邀請鄉鎮市長列席，苗栗縣長鍾東錦邀請西湖鄉、苗栗市、頭屋鄉、公館鄉、銅鑼鄉、三義鄉6鄉鎮市長針對地方建設發展進行交流討論。另因應歲末年關，縣長鍾東錦指示警察局、教育處等單位，務必加強巡邏、宣導，確保民眾及學生的生命財產安全。

苗栗縣長鍾東錦上任後主持縣務會議，邀請18鄉鎮市長每月分區列席縣務會議，10日先邀請西湖鄉長高阿賜、苗栗市長邱鎮軍、頭屋鄉長徐鑫榮、公館鄉長何在鑫、銅鑼鄉長謝昌年、三義鄉長呂明忠針對地方意見及建設所需，與各局處長進行互動交流。

今天縣務會議中，各局處長進行列管重大建設計畫執行情形報告，以及各項提案討論，建設涉及鄉鎮市，縣長也請該鄉鎮市長發表意見，並請業務單位進行解惑說明。

提案討論結束之後，列席的鄉鎮市長也紛紛反映地方心聲，進行交流探討，以及爭取地方的交通、環境、觀光、都市土地活化等，請縣府予以協助發展，縣長鍾東錦立即指示業務單位研議妥處。

會中鄉鎮市長熱烈討論發言，縣長鍾東錦表示，鄉鎮市長對地方都有自己的想法，大家互相交流激盪火花，希望縣府能成為各公所建設地方的好夥伴，不管對縣政或鄉政、市政都會有很長久的進步。

最後，縣長鍾東錦因應歲末年關及寒假即將來臨，請警察局加強巡邏勤務，提高金融機構附近的見警率，以確保民眾存提款之安全以外，也請教育處轉知各級學校加強宣導學生寒假期間避免涉足網咖、電玩店等場所，並請警察局強化各該場所臨檢查察勤務。

另請農業處加強宣導水稻收入保險正式開辦，請農民朋友把握時間投保，維護自身權益，也針對目前正值候鳥來台度冬主要季節，透過候鳥遷徙將禽流感病毒傳入國內禽場風險提高，請農業處再次提醒業者加強禽舍防鳥設施，避免家禽與野鳥接觸，並落實人、車、箱籠、器具等生物安全防治。