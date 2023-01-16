高雄市立圖書館照明換新裝，邀請照明設計師賴雨農操刀設計，以溫柔光影形塑綠意共生的建築語彙，利用光影魔法，讓入夜後的高雄，呈現出別具風情的百變魅力。

此外，高雄市立圖書館與獨立書店「承風青鳥」、承億酒店共同打造全新閱讀環境，是全臺唯一文化設施與文創商業共構的圖書館。

高雄市的文化地標「高雄市立圖書館總館」獨創建築設計，將圓形懸吊式建築主題與植栽綠意結合，創造館中有樹、樹中有館的交錯視覺，猶如生生不息、綿延不絕的大自然，藉由建築呈現和諧共生的文化內涵。

以懸吊式綠建築打造的高雄市立圖書館，「館中有樹、樹中有館」是許多市民的私房景點。(攝影/Carter)

圖書館與承億酒店合作共構會展文創會館，擴充圖書概念成為藝文展演與休憩中心，並邀請照明設計師賴雨農與旗下十聿照明設計公司，調整總館頂樓「新灣花園」、景觀水池與露天劇場等燈光，汰換舊燈具為更節能省電的LED燈，利用流動、柔緩溫潤的光線環境進行氛圍強化，賦予建築物新的語言生命，亦與高雄港灣的陽光和夕照，日出日落的光影變化相互呼應。

世界級照明設計師賴雨農為高雄市圖總館頂樓「新灣花園」打造嶄新絕美的光影空間。(攝影/Carter)

圖書館的天橋，連接位於承億酒店7樓的獨立書店「承風青鳥」，彼此共構不同風格的閱讀場域。舒適的沙發與明亮窗景營造優雅氣氛，種類豐富的新書和選書，可以先坐下來好好選讀，遇到喜愛的內容再帶回家中收藏。從公共圖書館到獨立書店，再延伸至起居休憩的旅館空間，讓閱讀走入高雄日常，打破文化與生活的疆界。

高雄市立圖書館與獨立書店「承風青鳥」、承億酒店共同打造全新閱讀環境。(攝影/Carter)

來到夜晚的市圖總館，柔和燈光有如點亮夜空的燈籠，引導閱讀愛好者走進書中世界。屋頂的新灣花園一到夜幕低垂，即變身為戶外光影美術館，環形樹景中庭透過燈光投射，有如一盞由下往上的迴旋水晶燈，中央樹影搖曳，透過光照展現璀璨優美的氣氛。旁邊的桁架平臺水池區在間接照明之外加裝泛光燈，以柔和光線勾勒出L字型曲線，漫步在平台上，也彷彿漂浮在夢幻的光之舞臺。座落於頂樓的小型階梯劇場也經過燈光改造，新的投光燈給予舞臺充分光照，將頂樓空間活化為露天表演與活動的新場域。

桁架平臺水池區在間接照明之外加裝泛光燈，以柔和光線勾勒出L字型曲線。(攝影/Carter)

以懸吊工法打造的綠建築，在柔和、具流動感的光線引導下，呼之欲出的設計細節，充分突顯建築設計美學。而對市民來說，照明美學成為了日常與書籍的媒介，呼喚著民眾來圖書館散步賞景，品味閱讀時光。

圖書館與共構的獨立書店「承風青鳥」、承億酒店，透過高架天橋銜接。(攝影/Carter)

市民陳小姐說：「以往來圖書館只是借書，現在沒事就會想來圖書館走走，感覺上不只有閱讀書裡面的文字，也閱讀書外的風景。」平時到總圖閱讀書籍，陳小姐也會特別走到屋頂，或是帶外縣市朋友夜間參觀，眺望著高雄港灣的燁燁光照，以及遠方摩天輪、高雄流行音樂中心的繽紛流影，感受彷彿百寶箱般璀璨而充滿詩情畫意的高雄夜景。

在設計師巧妙安排下，自然綠意與光影投射完美交融呼應，帶給民眾獨一無二的燈光藝術體驗。(攝影/Carter)

結合設計概念與環保永續的燈光照明，讓圖書館再次被聚焦，也成為一盞城市文化的聚光燈，迎接市民與旅客一起體驗港都入夜後的獨特魅力，感受光照下的綠建築風景。

本文作者：李瑰嫻