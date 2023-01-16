苗栗縣長鍾東錦16日下午慰問警、義消人員，感謝他們在加強重要節日安全維護工作期間，犧牲奉獻全天候待命，守護鄉親的安全，讓大家安心、快樂的過年。

今天下午，身兼義消總隊長的縣長鍾東錦與消防局長匡夢麟在消防局大廳慰問頭屋消防分隊、義消、山搜義消、消防局特搜分隊，隨後，趕往苗栗消防分隊慰問警消及救災、救護、宣導義消，並頒贈加菜金、慰問品等。

縣長鍾東錦感謝警消及救災、救護、宣導義消人員在春節期間，犧牲與家人團聚的時間，堅守崗位，24小時日夜待命，守護鄉親的安全。

他指出，義消人員平協助防救災工作，亦熱心參與協助救護、宣導工作，奮力救災、救護的英勇表現深受社會肯定，未來將會更加積極帶領消防團隊加強防災整備工作，提升整體消防專業能力，期望警、義消繼續攜手提升救災救護工作，讓民眾安居樂業。

接著，消防局長、副局長、秘書及義消副總隊長等人兵分3路，分別慰問各消防分隊，第1組慰問苗栗、公館、銅鑼、三義、象鼻、卓蘭；第2組造橋、竹南、後龍、西湖、通霄、苑裡；第3組頭份、三灣、南庄、獅潭、泰安、大湖。