侯友宜慰勞春節留守警消同仁。（王揚傑攝）

侯友宜發放福袋給春節留守警消同仁。（王揚傑攝）

侯友宜發放福袋給春節留守警消同仁。（王揚傑攝）

侯友宜發放福袋給春節留守警消同仁。（王揚傑攝）

今（20）日是春節連續假期第一天，新北市長侯友宜由警察局長廖訓誠、消防局長黃德清陪同，專程到新莊警分局及消防局第二救災救護大隊新莊分隊，慰問連假期間執勤的第一線同仁，感謝他們犧牲假期守護新北安全，讓400萬市民平安幸福過好年。

侯友宜表示，今年是史上最長10天春節假期，新北市幅員遼闊，不管在治安、消安、公安、交安方面，都需要警察、消防等夥伴通力合作維護民眾安全；他也特別叮囑務必做好輪值安排，讓警消能在工作及休假間取得平衡，值勤時能全心全力守護人民，休息時能與家人享受幸福溫馨的春節時光。

警察局表示，春節連假會妥適安排警力及民力，讓民眾安心享受與家人團聚時光。消防局感謝每一位留守值勤同仁，期勉年節期間仍堅守崗位不懈怠，在救災救護第一線守護人民生命財產。

新莊分局長周振安說，今年「加強重要節日安全維護工作」自1月1日起至30日止，為期共30日，農曆春節期間分局必全力以赴，將警、民力運用在妥適必要之處，努力達成民眾安心過好年目標，同時也期勉所有同仁一起在治安、交通、為民服務三大工作持續努力。