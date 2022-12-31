台北市長蔣萬安上任不到一周，已至內湖視察改善交通問題並前往市立醫院推動研究增加長照床位。資深媒體人韋安認為，蔣開始關心和處理5個最受市民關注議題中的2個，看來相當能抓到施政的重點，他認為，蔣萬安只有在前3個月就繳出說的過去成績單，這4年才能有安穩日子好過。

蔣萬安29日於下午尖峰時段親自前往內科地區視察交通現況，強調將訂短中長期計畫執行滾動檢討，也將成立府級專案小組，整合跨局處之力，全力推動，以達到全面的根本改善成果。此外，蔣萬安於競選時提出「長照三支箭 用心挺安老」政見，蔣萬安30日視察台北市立聯合醫院時表示，已著手盤點台北市整體的醫療量能，所以不管是增加長照病床500床，或是私人機構的補助，都會盡速提出相關的方案。

根據《網路溫度計》大數據調查顯示，台北市民最關心的市政問題，前5名分別是社會住宅、市容老舊都市更新、高房價、內湖塞車以及長照服務。資深媒體人韋安認為，蔣萬安上任不到一周，就開始關心和處理5個最受市民關注議題中的2個，「看來相當能抓到施政的重點，也符合民意的期待」。

韋安直言，民進黨、民眾黨一定會高度嚴格檢驗，蔣萬安恐連一天的蜜月期都沒有，必須步步為營，只有在前3個月就繳出說得過去的成績單，這4年才能有安穩日子好過。