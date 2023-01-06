民眾黨北市議會黨團5日舉行記者會，痛批蔣市府的副市長、衛生局長、研考會主委、府會總聯絡人等要職不見人影，如「低配版」團隊。國民黨議員則聯合反批，前市長柯文哲2018連任時，內閣缺額高達7人，民眾黨子弟兵是在打臉柯市府。議會因人事話題上演藍白大戰，對此台北市長蔣萬安隔岸觀火，6日表示，都尊重各方意見。

蔣萬安今上午出席「2023 台灣燈會在台北」大會裝備發佈記者會，會前受訪被問及議會現在因蔣市府人事掀起藍白戰爭，蔣萬安表示，都尊重各方意見，大家有好的建議都接受。

另蔣萬安拍板在每周一四定期舉辦晨會、午餐會議，蔣則表示，之前也強調，經過第一周的試運行，市府共識為以效率為原則，並以議題為導向，解決問題為重要目的，因此接下來透過周一、周四晨會以及午餐會報的方式來進行，希望不要被形式主義所綁住，而是要有彈性更有效率。

蔣萬安強調，一個星期透過一個晨會一個午餐會報的方式，目前運行是比較有效率，我想這個方面會先這樣子進行，然後我們也會針對不同的重點施政議題來討論，最重要的是面對市民關心的議題要來解決。

而民眾黨被國民黨酸「自打臉」，台北市議會民眾黨團總召黃瀞瑩表示，請蔣萬安市長面對問題，才能真正解決問題，不要只靠發言人跟自家議員傲慢回應反擊，難道這就是「溝通型」的團隊嗎？