「2023台中東勢新丁粄節」將於2月4日、5日在東勢客家文化園區等盛大登場！台中市客家事務委員會主委江俊龍說，4日邀請中信兄弟啦啦隊與26組特色踩街團隊參與，5日晚上以「熱門音樂」為主題，邀請劉劭希X搖滾童謠等，並由高爾宣壓軸登台演出；兩天活動規畫有哈客舞青春、Chill山城夜、新丁Night Show等，感受新丁粄節慶典氛圍。

台中市府客家事務委員會12日於陽明市政大樓大廳舉辦記者會，由東新國小扯鈴隊及合唱團活力開場。(陳世宗攝)

台中市府客家事務委員會12日於陽明市政大樓舉辦記者會，由主委江俊龍主持！由東新國小扯鈴隊及合唱團活力開場，並舉行公益販賣致贈儀式，將愛心致贈予信望愛智能發展中心和台中市自閉症教育協進會；現場由江俊龍帶領各界啟動光球，宣告「2023台中東勢新丁粄節」正式啟動，邀請全國民眾「正月半」來東勢共度愉快新丁粄節。

現場由主委江俊龍帶領各界啟動光球，宣告「2023台中東勢新丁粄節」正式啟動，邀請全國民眾「正月半」來東勢共度愉快的新丁粄節。(陳世宗攝)

江俊龍表示，「2023台中東勢新丁粄節」入選為中央客家委員會112年全國「客庄大節」之一，為讓活動更具文化底蘊及節慶價值，不僅保留傳統原汁原味的鬪粄比賽，也為民眾進行具有特殊文化意義的求子儀式，更延續去年廣受好評的公益販賣。

台中市府客家事務委員會12日於陽明市政大樓大廳舉辦記者會，由東新國小扯鈴隊及合唱團活力開場。(陳世宗攝)

江俊龍指出，今年將「新丁粄【𣛮】(changˋ)木提禮盒」與《掌聲想起 鳳飛飛》紀念專書贈予社福團體義賣，並於2月5日規畫捐血活動，歡迎民眾為社會注入「新血」，讓新丁粄節不但具備保存文化、提倡性平、鼓勵生育等教育寓意，更彰顯活動的社會價值，持續打造臺中客家節慶品牌。

江俊龍強調，今年活動以「榮耀台中」為主題，主視覺創意的金粄設計不但代表鼓勵生育，不論男女都是家中寶貝，更象徵新丁粄節是全國最具指標性的客家大型慶典之一。2月4日特邀請中信兄弟啦啦隊與多組特色踩街團隊參與活動盛大開幕，園區展館展示120斤超級新丁粄龜粄與桃粄，並於兩日晚間分送給現場民眾；兩天活動規畫有哈客舞青春、Chill山城夜、新丁Night Show等系列活動。