太平警分局新平派出所警員協助找不到媽媽的男童尋找媽媽。（台中市太平分局提供／馮惠宜台中傳真）

太平警分局新平派出所警員協助找不到媽媽的男童，被民眾拍下PO文。（台中市太平分局提供／馮惠宜台中傳真）

「媽媽！我要找媽媽！」一張PO文道出人民保母的愛心！台中太平區一名20多歲的年輕媽媽帶6歲小男童到住家附近公園遊玩，傍晚時氣溫驟降，媽媽怕孩子冷，趁空檔返家拿外衣，未料男童發現媽媽不見了，驚慌失措爆哭；太平警分局新平派出所員警獲報後，也充當保母安撫男童外，不到半小時即順利找男童母親，過程也被網友拍下PO文。

太平警分局新平派出所所長徐文森、警員李元顥日前下午5點多至轄區宜欣公園擔服機動派出所勤務，接獲民眾表示「有一個小男童好像找不到家人，請求警方協助。」員警前往瞭解，發現男童因找不到母親著急到哭泣，男童因年紀過小，無法說出家住何處等資訊，只有哽咽的說：「媽媽忽然不見了！我要媽媽」。

起初所長徐文森牽著男童的小手四處詢問，但因男童衣衫單薄，深怕著涼感冒，先將他帶到巡邏車上安置，也當起另類的人民保母陪著小孩。

在員警的耐心查訪下，一熱心民眾稱有見過該名小孩，應該住在附近某大樓，經一番查訪，果然遇見一位女子拿著一件兒童外套匆匆忙忙的往公園走，詢問之下果然是小男童母親。女子表示，「因為天氣轉涼欲返家拿男童衣物，想說一下子時間而已…」非常感謝警方熱心的服務，允諾下次一定多注意，避免憾事發生。

太平分局分局呼籲，家長平時應建立孩童的自我保護意識，在帶孩童出門時，應隨時注意孩童安全，不要離開自身視線範圍，並多注意其動態，避免走失。