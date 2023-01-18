八仙山國家森林遊樂區遊客中心1樓，將於春節期間試營運，為因應連假期間親近山林的人潮，特別規畫提供交通運輸措施，以及贈送八仙山限定年節紀念品之好康活動，歡迎揪親朋好友來享受森林浴。

東勢林管處指出，為豐富遊憩體驗，園區內遊客中心運用國產木竹材重新整修，歷經半年籌備，即將於春節初一開放1樓空間試營運。

八仙山國家森林遊樂區遊客中心1樓，將於春節期間試營運。（東勢林管處提供／陳淑娥台中傳真）

遊客若造訪八仙山國家森林遊樂區，走進大門，右邊可看到以多邊造型展現山脈意象的服務櫃台，由國內著名竹編工藝職人手作之兩座竹編休息區，讓進入遊客中心的民眾能近距離欣賞竹編工藝之美。

左邊展示區則提供八仙山的基本資訊與過往的林業歷史，除了展示過往伐木工具，也以3座樂高還原當年伏地索道等木材運輸場景，有興趣的朋友千萬不要錯過。

八仙山國家森林遊樂區遊客中心1樓，將於春節期間試營運。（東勢林管處提供／陳淑娥台中傳真）

其中，新完成具自然風味的販售區，使用竹、木、鐵三種元素的三角形展架，以類模組化的概念呈現，現場販售許多傳遞山林永續的商品，包含戶外登山用品、與元泰竹藝社聯名設計之八仙山森林香氛蠟燭、谷關台八線製造之五葉松茶包禮盒以及「玉桂出雲山」土肉桂複方精油與茶包禮盒等；春節初一至初四，凡於販售區購買商品滿500元，即可獲得八仙山限定春聯(每日限量20份)。

此外為迎接兔年新春，園區辦理「八仙山福兔迎春」活動，於遊客中心拍照並上傳臉書，即可獲得八仙山限定紅包袋(每日限量50份)，歡迎大家來八仙山走春。

東勢林管處指出，為維持遊憩品質，初二至初七早上9點至下午4點提供免費接駁巴士，從豐原客運谷關站至八仙山收費站，遊客下車購票後即可搭乘園區內接駁車至遊客中心，凡持有八仙山國家森林遊樂區入園發票，至谷關立體停車場旁全家便利商店繳費，可折抵當日2小時停車費，請遊客多多利用。

另外，為提升園區內交通動線之流暢度，初一至初八調整遊客中心前停車空間配置，請大客車(遊覽車)將車輛停放至林道2K處之大客車專屬停車場，乘客仍可於第一停車場上下車，大客車專屬停車場已備妥飲水及廁所設備供司機使用。