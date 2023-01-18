桃園市政府就業職訓服務處為協助市民朋友順利求職及轉職，於農曆年後陸續辦理5場徵才活動，115家廠商共釋出4200個以上職缺，提供桃園市待業轉職市民朋友及社會新鮮人優質工作機會選擇。

5場次徵才活動總計邀請115家廠商共同參與，共計釋出4200個以上職缺。包含千如電機、凌巨科技、國瑞汽車、義芳化學、金像電子、敬鵬工業、光泉牧場、青華活力長照、家樂福、OK超商、全聯阪急、微笑單車、安聯保全、王品餐飲、華福食品、點點心、和億生活(添好運／了凡)、義美等知名企業參與。

現場更釋出各類工程師、各類技術員、會計人員、業務人員、環安專員、汽車維修員、汽車銷售員、司機駕駛員、廚師、餐飲服務員、不動產經紀人員、保全人員、清潔員、兼職計時人員等多元職缺。

若為設籍本市年滿50歲之市民，同時參與就服處「中高齡及高齡勞動力再運用獎勵」方案，受僱滿90天可再領1萬元獎勵金。

5場次徵才活動資訊如下：

1. 2月10日新住民亮點場 陽明公園市民活動中心(桃園區介壽路199號)09：00-13：00，30家廠商，1300個職缺。

2. 2月10日廣仁市民活動中心(平鎮區廣南路151號)13：30-15：30，21家廠商，800個職缺。

3. 2月15日中壢就業中心(中壢區新興路182號)09：00-13：00，28家廠商，800個職缺。

4. 2月16日中正光興市民活動中心(桃園區廈門街62號1樓)13：00-15：30，21家廠商，800個職缺。

5. 2月21日幼獅工業區服務中心(楊梅區獅二路2號)13：30-16：00，15家廠商，500個職缺。

為協助求職民眾順利就業，本府就服處於活動現場提供「青年安薪就業讚」及「中高齡及高齡勞動力再運用獎勵」等多種方案諮詢及登記，歡迎有意尋職民眾把握應徵機會，同時就服處辦理「安穩僱用計畫2.0」，雇主聘僱由公立就業服務機構所推介之失業勞工，可獲得最高3萬元僱用獎助，受僱勞工也可獲得最高2萬元就業獎勵，歡迎民眾至徵才活動現場諮詢登記。

活動詳情請洽桃園就業中心03-3333005、中壢就業中心03-4681106、桃園市政府就業職訓服務處03-3386165，或至桃園市工作職缺地圖 https://jobmap.tycg.gov.

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