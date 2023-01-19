台北市景美女中才遭爆全校高二自然類組學生拿到設計給社會組學生作答的考卷，今又傳出營養午餐廠商以為學校被設為考場，而未在學測首日供餐給高一、高二生，導致學生外出用餐，就有家長直呼太扯，明星公立學校的「螺絲鬆了！」對此，景美女中19日回應，已於日前召開會議討論此事，記廠商3點並賠償每人80元餐費。

台北市景美女中17日進行期末考試，未料校方印錯高二歷史科考卷，導致高二自然類組學生拿到設計給社會組學生作答的考卷。由於2份考卷有9成題目相同，學校決定不重考，並與家長、學生代表協商，以2份考卷相同之處計算成績。

稍早傳出供應景美女中營養午餐廠商，13日誤以為景美女中是學測考場，未於指定時間送餐到校，校方只好於當日開放學生外出用餐，於下午1時前返校，廠商最終於下午2時送餐到校。有家長直呼太扯，要是學生外出發生意外，該由誰負責？並痛批學校才發生期末考卷發錯的情況，「螺絲真的鬆了！」

對此，景美女中回應，衛生組發現第一餐盒桶餐公司未於上午11時30分送餐，立即於11時40聯繫公司，最後於12時05分連絡上，經瞭解，公司誤以為該校為學測考場，列入全校不供餐。

景美女中說明，由於廠商準備不及，校方在第一時間開放高一、二生外出買或用餐，最晚至下午1時前回學校。

在學生出校用餐時間，景美女中表示，當時特別派出教官及學務創新人員至校門口協助學生行的安全，最後進行所有學生人數清點，確認全數學生已於下午1時前返校進入教室上課。

景美女中補充，桶餐公司因擔心訂餐同學飢餓趕緊出餐，於該日下午2時送桶餐至學校各個檯餐指定的地點並於3時30分回收桶餐返桶餐公司，校方於17日召開委員會討論桶餐公司未送餐事宜，依合約計點3點並賠償學生每人80元的餐費。