台北市景美女中正進行期末考試，未料校方印錯高二歷史科考卷，導致高二第2、3類組學生拿到設計給第1類組學生作答的考卷。由於各類組考卷僅5題有差異，學校決定不重考，引發學生炸鍋，最後校方和家長、學生代表協商，以2份考卷相同之處計算成績。景美女中19日說明，教務處將檢討印考卷流程，避免同樣的錯誤再度發生。

景美女中本學期期末考從17日開始至19日結束，高二生不分類組在第1天考數學、歷史，第二天考科為英文、公民社會與地理，最後一天考國文。未料在17日當天，印製考卷的校方人員誤將第一類組考卷印成第二、第三類組考卷，第二、第三類組考卷印成第一類組，導致兩份考卷錯置。

景美女中指出，經學生通報後，教務處立刻與命題老師聯繫並召開會議，由於兩份考卷題目有9成相同，當下決定考試繼續進行，不重考。事後與家長與學生代表商討考試計分方式，最後決定採計40題分數，也就是以兩份考卷相同之處進行計分。