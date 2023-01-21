農曆春節將近，民眾於年節期間出遊的住宿需求將大增；台北市政府觀光傳播局除了持續稽查非法旅宿（日租套房），亦提醒民眾春節期間選擇住宿時，務必入住合法旅館，消費權益才有保障。觀傳局統計，2022年共裁處226家次日租套房，裁罰金額為2350萬元，裁罰家次與金額皆創下歷史新高，接下來將持續稽查，查獲非法經營絕對依法處分。

觀傳局表示，稽查案例顯示不少非法經營之受處罰者，為國外旅行時有使用Airbnb等平台訂民宅入住經驗，回國後便將自用建物刊登於平台住宿房源，卻未認知到未經旅館業登記就提供他人短期住宿服務，屬非法行為，遭查獲後可處以新臺幣10萬元。觀傳局重申，依據《發展觀光條例》訂有非法經營旅館業的最低罰鍰額，一經查獲至少可處10萬元以上罰金，且法規無減免或不罰空間，提醒民眾打算於Airbnb等平台刊登房源者，應先確認是否觸法。

此外，多件入住日租套房的實際案例顯示，入住環境簡陋、髒亂，消費者入住後才發現無法接受該環境，又無法退費；另歷年非法旅宿消費爭議案件，最常見的即是訂房後要入住，遭業者拒絕入住，臨時難以找到過夜地點。觀傳局呼籲，民眾住宿時應選擇合法旅宿，消費才有保障，相關資訊可於臺灣旅宿網確認，另如遇到非法旅宿相關的消費爭議，應捍衛自我權利，除提出消費爭議申訴，也應向觀傳局檢舉，避免更多人受害。

對於不慎入住日租套房的民眾，觀傳局提供申請檢舉獎金的管道，住客可於入住日租套房後，依觀傳局公布方式，將訂房資料與付費證明、屋內照片，向觀傳局提出以申請檢舉獎金；觀傳局完成行政程序裁處業者並收繳罰款完成後，將發給1案新臺幣1萬5000元的獎金。相關訊息可至觀傳局官網查詢。