群益證(6005)自2020年起舉辦「群益資星」產學合作計畫，針對資訊部門開辦專屬的資訊人才，讓學生從大三、大四開始便能接觸金融科技（FinTech）應用實務，希望透過實習經驗，提前使學生結合理論與實務、提升就業競爭力，日前舉辦實習生成果發表會，成果豐碩。

「群益資星」每學期末皆會舉辦實習生成果發表會，來自台科大、北科大、輔仁、東吳、淡江、銘傳、海洋大學，甚至美國南加大等多所知名學府學生順利結業。歷年共聘用65位實習生，高達7成實習生續約留任或畢業即轉正職，儼然成為保障就業的最佳前哨站。

「群益資星」實習計畫讓學生熟悉程式開發，同時鑽研技術並發想新架構，在線上服務與交易系統增加新功能選項，以利客戶更方便使用，最終得以順利完成各項裝置開發與調整。內部數據平台及推播中心也可參與介面與規格優化，能更精準提供客戶第一手專屬資訊。

為增進未來金融科技發展，群益證除了招收金融本科系學生外，更積極培育資訊工程背景學生投入金融產業。群益證總經理李文柱表示，公司資訊部經過多年深耕，在交易系統上一直超群拔萃，連9年獲卓越雜誌肯定。

李文柱指出，群益證除了致力追求交易速度最佳化及系統穩定度外，更持續投入數位化資源及金融科技開發，投入許多人力與資源，讓客戶享受到更個人化且符合人性的產品，成為投資人心目中數位金融服務最佳品牌，亦成為領先市場的重要關鍵。