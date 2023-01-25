美國加州華裔大城蒙特利公園市（Monterey Park）槍擊案罹難者總計11位，6名死者身份確定為中老年人，其中65歲的舞廳老闆馬名偉（Ming Wei Ma，音譯）因挺身相救，犧牲自己阻止凶嫌繼續掃射，最後不幸命喪槍下。
據當地電視台KTTV指出，72歲的華裔槍手陳有瑾（Huu Can Tran，音譯）趁著除夕夜，街道萬頭攢動，闖入第一間舞蹈工作室「舞星」（Star Dance Studio）大開殺戒，釀成11死多傷。第一位被確認身份的死者就是舞星老闆馬名偉，目擊者形容「他絕對是這次槍擊案中的英雄」，本身還是舞蹈老師的他，當下想都沒想衝向槍手，阻止傷亡擴大。事後遺憾稱：「馬老師非常受人尊敬和愛戴、善良有愛心，每一位學員都非常想念他。」
推特上還流傳馬名偉跳舞時的英姿，另一名友人表示，他生前最大的招牌就是笑容，稱：「馬總是以他人為優先，時刻替人著想，這是令人心碎的消息，無法想像竟然是真的…」
《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，舞星一名指導教練伍茲（Lauren Woods）心痛說道：「他（馬名偉）非常受歡迎，跟每位學員、老師和合作夥伴關係密切，可以說是教室的核心人物，我會很想念他…」
另據《星島日報》指出，馬名偉於2013年與合夥人開辦舞星工作室，在當地華人圈算是小有名氣，年輕時都在大陸發展，移居美國後致力於舉辦各式各樣的藝文民族活動，包括中美旗袍競賽、世界民族電影節。
文章來源：Six victims aged 57-70 are identified after Monterey Park mass shooting as death toll climbs to 11 and it emerges 72 year old killer had hundreds of rounds of ammunition
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