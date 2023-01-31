藝人王少偉憑著帥氣外表與幽默的主持風格受到觀眾喜愛，他去年上節目透露自己的衣服至今仍是母親幫忙洗，在場眾人笑稱他是「媽寶」。而王少偉近日在社群平台有感而發表示：「什麼時候開始對自己負責，就什麼時候當自己的老大。」，意外引發網友批評他「自己的家事都沒辦法負責」，王少偉不但親自回應，連誹聞女友許藍方也現身替他說話。

王少偉29日在社群平台發文表示：「什麼時候開始對自己負責，就什麼時候當自己的老大。」不料，有網友聯想到他在節目中說過「衣服都給媽媽洗」一事，怒嗆他：「你的家事、衣服，不是都還要你年紀已大的老媽幫你做嗎？連自己的家事都沒辦法負責了，重點是還沒住一起，還要跑去你家幫你做家事，你應該也快50歲了吧？」

對此，王少偉回覆：「因為有本事賺錢都交給他們花，你也可以這樣負責，甚至花錢送洗都由父母親決定。」但該網友繼續狠批，當王少偉的父母真辛苦，「從年輕做到老，兒子還覺得拿錢給父母就可以當大爺，連送洗都要年邁的媽媽幫你送。」王少偉不甘示弱回應：「他們享受就是孝，你怎麼敬孝呢？都有正常全數交給他們嗎？分享一下。」

而緋聞女友許藍方見狀也趕忙幫王少偉說話，她認為，若自己做為父母，能有個讓自己衣食無憂、天天回家陪伴吃飯的兒子，那她很願意幫兒子洗衣服、降低生活負擔，「重要是，我天天看得到他，我知道他都在我們身邊，我知道他的努力是為了家人，洗衣服還會是重點嗎？我可能還會挑選洗衣精的味道吧？！」

許藍方也自嘲道，幸好王少偉不是她的兒子，否則由她來洗，衣服都會變很皺，她也透露，王少偉基本上都是一起跟家人住一起，媽媽大都會幫忙洗衣服、協助家務，「換個角度想一下，王媽媽若真的那麼寵溺、少偉哥若真的如此媽寶，也許今天的成就和表現都不會是我們看到的這樣。」