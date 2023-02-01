86歲香港富商趙世曾是輪船之王趙從衍夫婦第3個兒子，也是卓能集團創始人及現任主席，他一生擁有不少女友，2015年傳出砸了上百萬在深圳舉辦房地產活動，邀林志玲站台，趙世曾便親自牽了林志玲的手上台當護花使者。近日，港媒報導，趙世曾身邊的女伴又換人，年初二時被拍帶新女友穿紅色情侶裝上街，感情生活依舊相當滋潤。

2015年林志玲到深圳出席房地產活動，一現身就全場歡呼，可見其高人氣，而背後的老闆趙世曾也現身，負責牽林志玲上台，到了台上還一度不想鬆手，而至於傳出林志玲在該場活動的酬勞至少有百萬，她澄清：「這次是擔任嘉賓而並非代言人，可能到時樓已經賣光。」

趙世曾過去交過許多女友，還傳出他曾親口表示交往過的女友可能超過1萬個，自爆如果要全部邀請，「可能要到奧運場館才坐的下」。私下他不僅有錢，還有遊艇、直升機代步，也有收藏古董的習慣，並與三任女友分別生下三個孩子，據《香港01》報導，趙世曾一生都不打算結婚，是擔心過世之後遭人分家。

趙世曾不僅自己感情生活多采多姿，也傳出他曾教兒子要多交往幾個女孩，生活才活得精采，近日，有眼尖網友在香港路上遇到趙世曾牽著新女友逛街，該網友還說：「大年初二在銅鑼灣偶遇花花公主（子）趙世曾，又換了一個美女喔！」而趙世曾穿著紅色外套、灰色西裝褲、黑色皮鞋，看來精神奕奕，體貼牽女友過馬路，可謂老當益壯。