台南市柳營奇美醫院秉持著取之社會用之社會的理念，31日舉辦「幼鷹展翅公益扶助」遊學活動，帶著柳營區在地五所國小共50名學童進行高雄一日遊學之旅，透過搭乘高鐵、台鐵、捷運、輕軌等軌道運輸工具，進行高雄微旅行，讓學童們留下一個難忘的寒假回憶。

學童在高雄科工館模擬當司機開公車。（柳營奇美醫院提供／張毓翎台南傳真）

本次遊學之旅從柳營奇美醫院集結出發，並在嘉義高鐵站搭乘高鐵前往高雄，首站來到高雄科學工藝博物館探索科技教育，並參觀交通夢想館及多項特展與操作體驗，同時安排由遠東科大國文教師協同教學，寓教於樂，小朋友玩得不亦樂乎。

擔任活動計畫籌辦人的護理部長蕭素秋表示，此次活動感謝柳營區長陳玉惠大力支持，以及柳營國小、太康國小、果毅國小、新山國小及重溪國小等5所小學校長與教職員協助，讓50名「幼鷹」能夠圓夢翱翔。

本次遊學之旅從柳營奇美醫院集結出發，柳營奇美醫院長黃順賢（左二）、柳營區長陳玉惠（右一）等人到場加油打氣。（柳營奇美醫院提供／張毓翎台南傳真）

柳營奇美醫院長黃順賢提到，兒童是國家未來的主人翁，「幼鷹」台語諧音與柳營相近，幼鷹展翅同時也代表柳營展翅，期待柳營奇美醫院能像「母鷹」展開溫暖的翅膀，扶助偏鄉學童透過微旅行增廣見聞。另外，黃順賢也特別感謝佳皇汽車遊覽公司無償派遣2輛遊覽車，平安輸運「幼鷹」啟程與歸途。