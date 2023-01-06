行政院長蘇貞昌4日宣布「還稅於民」，不排富將普發6000元，而各縣市首長要怎麼運用這6000元也備受關注，台北市長蔣萬安6日被問及，表示自己會領取6000，考慮做公益。至於發現金究竟要不要排富，蔣萬安則表示，中央已經確定這個政策方向，我們也要尊重立法院接下來的審議程序。

蔣萬安今上午出席「2023 台灣燈會在台北」大會裝備發佈記者會，會前受訪被問及普發6000元相關議題，蔣萬安表示，本來就是屬於人民的納稅錢，人民當然有權利來知道政府如何用，中央已經確定這個政策方向，也要尊重立法院接下來的審議程序。

而媒體再追問是否會領取6000元，蔣萬安大笑4聲，隨後表示應該會領，也會考慮做公益，這也是不錯。另媒體問及普發現金是否為行政院長蘇貞昌的保衛戰，蔣萬安僅表示，外界有很多的看法，他都尊重。

另中央稅收超徵新台幣4500億，初步規畫將700億元稅收將分配給地方政府。蔣萬安表示，這部分我們絕對會用來推動好的市政，包括相關的福利政策，我們都是要照顧好市民朋友的權益。