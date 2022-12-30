前台北市長柯文哲30日下午低調走訪新科苗栗縣長鍾東錦。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

前台北市長柯文哲30日下午低調走訪新科苗栗縣長鍾東錦。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

前台北市長柯文哲30日下午低調赴苗栗縣政府，走訪新上任的苗栗縣長鍾東錦，與縣府團隊針對智慧城市、老舊市場改建及招商引資等議題，分享經驗並交流意見。鍾東錦率團隊歡迎，由稅務局、衛生局、工務處和工商發展處簡報業務現況，鍾東錦強調，在全球化的浪潮下，推動智慧城市已屬必然趨勢，自許將加速熟悉縣政運作，打造超高效率的行政團隊，戮力做好治理要務。

鍾東錦與柯文哲在這次的訪問行程中並聲稱已達成默契，雙方團隊未來將針對業務屬性不同，都各有專責窗口聯絡以提高效率，這是否意味柯文哲在角逐2024總統選戰，對鍾東錦招手的啟手式，有待觀察。

這次柯文哲低調來訪，是因11月26日當天開票後鍾東錦確定當選苗栗縣長的第一時間，柯文哲來電致賀時就約定要針對縣政進行互訪交流，柯文哲訂在30日下午低調走訪苗栗縣政府，但苗栗在地多數媒體都未被告知有此行程。

柯文哲來訪，鍾東錦致贈柯文哲一份「神采飛揚」同心羊玻璃藝品，祝福他卸任後活力充沛、神色自得，柯文哲則回贈他從政8年的白皮書《柯P管理學》分享其主政經驗與理念。

鍾東錦說，先前參訪北市大數據中心時對智慧城市印象深刻，了解到在全球化的浪潮下，有效結合公共服務、基礎建設、資訊通訊及創新科技各領域，推動現代化智慧城市早為必然趨勢；而北市乃首善之都，建設先進、商業蓬勃發展，希望藉由分享苗栗招商成果，請益並汲取北市的成功經驗。

鍾東錦表示，配合苗栗縣發展現況與屬性，今天交流座談的議題以「智慧城市」、「老舊市場改建」及「招商經驗交流與建議」為主軸，正因每座城市的發展各有不同的歷史及軌跡，苗縣與北市的城市風貌固有不同，然治理者都須具備改變的勇氣和想像力、創造力，必備特質卻沒兩樣。

鍾東錦說，剛從議會監督者的老鳥，轉換角色成為治理城市的新人，主持縣政格外戰戰兢兢，期許自己加速了解縣政運作，經營一支有超高效率的行政團隊，以平穩精準的施政節奏，戮力做好城市治理工作。他比喻，治理城市就應像柯市長發揮醫師專業，先診察出病因再對症下藥，方能藥到病除，而發現並面對沈痾則是治理城市的第一步，其他諸如與鄉親溝通公共議題和組織再造等，也都是關鍵的環節，期待藉由務實交流座談，讓苗栗這座城市更有智慧、更美好而幸福。

柯文哲則直言，鍾東錦就任苗栗縣長的那一刻，其實就應做好連任的準備，鼓勵他第1任要充分與縣府團隊溝通、合作，了解鄉親需求，努力排除施政可能面臨的難題或阻力，尤其多著力於貼近民意且高效益的施政，4年後自然有顯著政績供鄉親檢視。鍾東錦並與柯文哲達成默契，雙方團隊未來將針對業務屬性不同，都各有專責窗口聯絡以提高效率，這是否意味柯文哲在角逐2024總統選戰時，對鍾東錦招手的啟手式，有待觀察。

會中由稅務局、衛生局、工務處及工商處，分別就推動智慧城市在稅務、交通及健康醫療的應用情形，老舊市場的轉型與改建，以及招商經驗等進行座談與意見交流，4個局處各自呈現過去推動AI智能服務與招商引資的卓著成果，同時提出未來展望。柯文哲一行聆聽簡報後，逐一分享北市推動智慧城市和市場改建的甘苦經驗，他認為，不論哪項政策的推動，都要從長計議並有專責人員負責，以循序漸進方式從學校和公部門開始，可大幅減少外在阻力，與成功的距離自然愈來愈近。