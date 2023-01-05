酒駕男太囂張 逆向闖警哨躲攔查 汐止警圍捕逮人

新北市汐止警分局昨（4日）晚在汐止取大同路三段執行路檢，39歲余姓男子酒後駕車見狀，在路檢點前突關閉大燈逆向行駛躲避警方攔查，加速逃逸，警方發動攔截圍捕，在忠孝東路、仁愛路口成功攔下余男壓制，經酒測數達0.42mg／L，帶回以公共危險罪嫌偵辦並以危險駕駛告發。

汐止派出所員警昨晚在大同路執行取締酒後駕車勤務，晚間10時許余男駕駛自小客貨車行駛至路檢點前，突然關閉大燈後持續前行，員警察覺有異上前攔查，余男非但不停車，反而跨越雙黃線逆向行駛躲避警方攔查，並持續往基隆方向逃逸，余男見前方還有第二層攔檢員警，隨即大迴轉，改沿大同路3段順向往台北方向逃逸，員警立即通報攔截圍捕。

酒駕男太囂張 逆向闖警哨躲攔查 汐止警圍捕逮人

余男駕駛自小客貨車沿建成路、忠孝東路、仁愛路高速繞行，沿途又多次闖越紅燈及跨越雙黃線，汐止分局出動線上警力攔截圍捕，數分鐘後在忠孝東路、仁愛路口攔下自小貨車，並將余男壓制在地，員警聞到余男渾身散發酒味，經當場酒測，酒測值達0.42mg／L。

余男供稱，是因為酒後開車，看到警察會害怕才想要逃避。偵訊後，警方以公共危險罪嫌將將余男移送士林地檢署偵辦。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！