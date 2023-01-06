在縣府支持下，屏東縣警察局去年投入千萬經費，先後在東港、里港、內埔、潮州、枋寮以及最南端的恆春分局設置「刑事實驗室」，讓鑑識人員在刑案現場採樣後，能夠就近、最速進行分析，有助重大刑案的偵辦，有員警善用手邊資源，自學撰寫程式，整合鑑識系統，節省大量文書輸入及管理時間，更省下近300萬元公帑，相當不簡單。

由於屏東縣屬南北狹長地形，光是海岸線就有136公里，以往刑案若有相關鑑識資料需要送件檢驗，光是來往奔波就得耗上好幾個小時，若遇到重大刑案與時間賽跑，則會緩不濟急，去年在東港成立南部第一個警分局「刑事實驗室」，讓部分案件能就近處理，不需送到屏東市的局本部，節省時間、增加效率。

潮州分局轄區今年2月6日發生一起惡狼隨機劫財劫色案件，30歲的羅男騎乘機車在潮州火車站後站閒晃，見到20歲的女子準備要去運動，竟起了歹念，他見四下無人，步行跟在女子後方，突然亮刀控制女子行動，將她帶到附近空地，洗劫身上僅有的600元財物。

潮州一名羅姓男子持刀打劫落單女子還性侵得逞，警方靠著地毯式搜索找到歹徒棄置的水果刀，並從上頭遺留下的跡證鎖定羅男，12小時內將他逮捕歸案。（圖／翻攝照片）

不但如此，他還以刀強迫女子為他口交，還用手指插入對方下體得逞，過程中女子一度想逃脫，羅男還揮拳毆打對方臉部及肩膀，混亂中持刀刺傷女子頸部後逃離現場，並躲到女友家更換衣物裝作沒事發生。

事發現場雖有監視器，但深夜天色昏暗，員警與鑑識人員在案發地進行地毯式搜索，最後在一處溝渠中找到疑似作案用的水果刀，雖然已經沾染泥塵，但鑑識人員仍在刀上找到受害女子的血跡，並在刀柄與刀身的接縫處，採集到微量的皮屑組織，與被害人傷口及掙扎時指縫留下的DNA相符。

也就是依此為證據，警方在12小時內就循線找到羅男，並找到他犯案時的衣物，鑑識人員也採集到相關證據，雖然他企圖以精神障礙脫罪，但日前一審仍依強盜強制性交等罪重判20年，仍可上訴。

「刑事實驗室」起了作用，加速案情的突破，也讓縣府更加支持這項計畫，且一步到位，今年度就編列850萬元預算，在里港、內埔、潮州、枋寮、恆春同步設置「刑事實驗室」，引進多波域光源機、可攜式拉曼光譜分析儀、比對顯微鏡、攜帶式活體指紋掃描機等，讓配置在各分局的鑑識人力不受時間所囿，能夠發揮最大限度的功能，在毒品查緝的案件上也能更即時迅速，日前在恆春也查獲以咖啡包偽裝的122包愷他命及安非他命等。

屏東縣警局鑑識科成員共有19人，平均年齡在30歲左右，相當年輕。（圖／屏東縣警局提供）

不只如此，節省下來的時間還能創造更多價值，派駐在里港分局的鑑識巡官潘彥廷，利用半年時間自學研究，撰寫程式開發出｢鑑識整合系統｣，讓刑案現場勘察案件資料及採證證物都能透過數位化管理，還加入有效完善證物監管鍊及新增竊案犯罪手法分析等功能，節省大量文書輸入及管理時間。

這套軟體若交由外包廠商建置，費用大約在290萬元左右，還沒算上每年的維護費用，也沒辦法即時根據使用者的需求進行修改與調校，棄醫從警的潘彥廷為解決鑑識人員所遇困境，運用自身時間規畫，把系統建置完成，替警察局節省公帑，今年也獲得屏東縣府頒發廉潔楷模員工。

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