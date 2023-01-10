農曆過年腳步逼近，高雄市觀光局攜手飯店、餐廳在高雄旅遊網設置「高雄年菜專區」，菜色囊括中式、日式、港式、泰式、素食、鍋類等，搶攻上億年菜商機，讓市民以優惠價格訂購享用澎拜豐富的料理。觀光局長高閔琳也歡迎全國民眾直接來高雄，到店品嘗各式美味年菜，順道去蓮池潭燈會等景點走春。

觀光局指出，今年與眾多飯店、餐飲業者合作彙整相關資訊，在官方網站設置「年菜專區」，供民眾參考選購，只要動動手指網上訂購或一通電話，馬上變出整桌豐富年菜，可節省許多時間跟金錢。

高雄福華飯店M3樓珍珠坊主打廣東式年菜，有花膠養生燉全雞、金蒜銀絲蒸大蝦、花菇牙白九孔鮑、鰻魚櫻花蝦米糕等，5人份或10人份每席6888元起。

翰品酒店的招牌烤鴨（全隻剁盤）超值價999元。（柯宗緯翻攝）

翰品酒店高雄最受歡迎的招牌烤鴨（全隻剁盤）超值價999元，採手工醃料烤製，鴨外脆內肥美，除了招牌烤鴨，還有主廚燉湯以及精選各式單品任君選擇。

水京棧國際酒店「金兔送福」6人份年菜，全套五菜一湯，售價7800元，包括烏魚子五福錦繡盤、龍蝦鮑魚鑲米糕、紅燒台式魚翅羹、古法三絲蒸龍虎斑、筍乾扣元寶（筍絲蹄膀）、祕制老滷黑羽土雞。

高雄旅遊網設「年菜專區」，方便消費者訂購年菜。（柯宗緯翻攝）

寒軒國際大飯店6人團圓饗宴（六菜一湯），包含新春富貴拼、和風時蔬大蝦、古法菜根香石斑、八寶糯米飯、宮廷醬烤骨、蝦籽燴唇參、台式海鮮羹，售價7888元，另贈送新春烤年糕，凡訂購年菜套組，加購單點菜色再享8折優惠。

福容大飯店高雄店推出「港都福容團圓外帶年菜組」，包含5款海陸前菜、金蒜鮮露蒸石斑、一品鮑魚佛跳牆及澎湖酸菜石鮔排骨鍋等，10人份售價9999元，享福卡會員還可享最低88折的分級折扣。

高雄圓山大飯店推出團圓外帶年菜，包括主廚特製澎拜的五福拼盤，以及金蒜銀絲龍蝦、櫛瓜鳳果玉帶佐櫻花蝦米糕、上湯花雕蒸石斑、充滿膠原蛋白的虎掌燴蹄筋、頂級食材精燉的佛跳牆，再搭配西式香草戰斧豬，中、西合併是闔家團圓的最佳選擇，6人份9000元、10人份1萬5000元。

觀光局長高閔琳也推薦中北部民眾農曆春節時到高雄走春，一定要到蓮池潭賞燈，結合陸域、水域及鄰近宮廟，打造不同以往的燈會氛圍；聞名全國的美濃花海，提早在1月9日登場，首度打造花海迷宮，讓遊客體驗迷宮歷險也沉浸在浪漫繽紛花海中。

高閔琳建議，遊客也可選擇深度走訪東高雄九區及南橫公路，到六龜寶來及不老地區泡優質美人湯放鬆身心、或穿梭雪白梅花世界拍仙氣美照、或到茂林觀賞世界唯二大規模「越冬型蝴蝶谷」的紫斑蝶，都是春遊好選擇。