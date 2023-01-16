農曆春節將至，伊甸社會福利基金會16日在基隆舉辦「頤養食年菜暨新書發表會」，會中除推廣新書外，也發表適合牙口不好長者食用的年菜。對此，基隆市議會議長童子瑋表示，感謝伊甸基金會長期服務基隆，不論在幼兒或是長者照料，都能看見他們的身影。

伊甸基金會表示，伊甸基隆中心住民大多牙口不好，食物吞嚥困難，平常都是吃泥狀食物，不容易引起食慾，造成長者胃口也不好，自從2015年伊甸開始研發頤養食菜色，讓食物夠軟、食物美觀、配色鮮豔，放在口中又有感受咀嚼的樂趣，讓長者用餐變成愉快的饗宴。

伊甸基金會也在會中發表「伊起迺夜市 頤養好食記」新書，該書紀錄伊甸歷年來推廣的年菜，並增加5道新菜色，可搭配農曆春節，提供給長者食用。

童子瑋表示，再過幾天就是農曆年節，今天看到伊甸推出5道新菜色，包含紅燒獅子頭、鹹蛋黃金沙蘿蔔糕、鯛魚番茄莎莎、芋頭地瓜甜點，讓牙口不好的長者更方便食用，還將食物打成泥狀再變成塊，增加美觀，最後食材配色鮮豔，讓長者能愉快用餐。

童子瑋說，看到伊甸的用心，心中也充滿暖意，未來在議會會多注意長者長照等問題，讓在基隆的長者更有尊嚴與驕傲。