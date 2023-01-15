瞄準不少民眾過新年會換新車，搶攻後疫時代逐步復甦的旅遊潮，福容大飯店豪邁送會員福「汽」大禮，住飯店有機會抽中要價百萬的Audi汽車、住宿套券。而國泰飯店觀光事業旗下和逸飯店台北民生館、忠孝館推出新春限定，會員消費滿額抽住宿券等好禮。
福容迎春會員限定 消費好康三連發
第一重好康，「享福卡會員」於活動期間在全台福容大飯店消費，單筆金額滿3000元，並至「享福卡」APP登錄發票號碼，有機會抽中「Audi A1 Sportback 30 TFSI 享馭版」汽車或無敵住宿套券、現金禮券等超過百項好禮。第二重好康為活動期間，入住全台福容任一間飯店，每月再抽出2名幸運兒贈送聯合住宿券1張。
1月20日至1月29日農曆春節期間，還可享第三重好康，不論在福容住宿、餐飲等消費累積滿1萬元以上，業者再加碼贈送福星點數168點；滿3萬元以上加碼贈送368點；滿5萬元以上最高加贈888點，即可兌換三溫暖、福容桃園店胡椒肚雞鍋、福容高雄店十三味羊肉爐等禮品。
福容連鎖飯店從北到南都有分店，且每間飯店都有不同特色，像是福容飯店體系中最北邊的福隆店近期推出日系浮世繪風格的「福隆溫泉季」活動，可以泡湯又可在充滿日系風情的飯店內打卡拍照；台中福容飯店緊鄰麗寶樂園，旅客可暢遊麗寶渡假區全新開幕的「熊大的麗寶小鎮」主題雙樂園；入住福容高雄店可走訪鄰近的壽山動物園，多元的飯店特色，滿足民眾不同的旅行需求。
COZZI忠孝、民生館 除夕至初四抽紅包
迎接癸卯兔年，國泰飯店觀光事業旗下慕軒飯店與和逸民生館，攜手打造「Welcome Back」國人限定、春節適用快閃活動，即日起至1月31日前預訂住房，可享和逸飯店民生館一泊一食最低3988元起的限期優惠，慕軒飯店一泊一食每房最低5688元起。
和逸飯店台北民生館、忠孝館於除夕至初四一連5天推出「2023風和兔躍開新運」抽獎活動，國泰觀光「AMAZZING CLUB」會員房客於館內餐飲消費滿千元，完成指定條件，有機會抽中住宿券、下午茶套餐等好禮。
慕軒飯店則從小年夜至初四，推出一系列精緻海陸自助式、半自助饗宴，主廚精選中、西式當季經典餐檯菜色，包括清蒸玉露石斑、信州味噌焗牡蠣或是使用來自東港烏魚子做成小點，以及使用數種海鮮食材，現流軟絲、白蝦、海虎蝦、淡菜與鳳螺組成的海鮮吧；主菜則可搭配M9和牛紐約客、菲力、圓鱈、龍蝦或海陸總匯拼盤，精選海陸餐1080元起。
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