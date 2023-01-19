疫情停辦2年 東石港口宮過年復辦擲汽車、金媽祖比賽

嘉義縣東石鄉港口宮連續18年舉辦擲筊搏汽車、金媽祖活動，前2年因疫情因素停辦，眼看疫情趨緩，香客回流，今年廟方擴大復辦，農曆過年初一到初五，開放民眾添香油錢擲汽車、金媽祖，再由擲出筊數最多者，把最大獎帶回家，港口宮主委張萬傳說，往年參加擲筊信眾多達上萬人，今年預期可再創新高。
港口宮指出，去年解封後，進香團、香客已陸續回流，預期今年農曆過年可恢復以往廟埕萬頭鑽動的榮景，所以廟方決定復辦搏轎車、金媽祖的傳統，張萬傳說，汽車最大獎為豐田1800cc轎車1輛，2獎為豐田1500cc轎車1輛，3獎155cc摩托車1輛，4、5獎125cc機車，6、7獎為液晶電視，獎品總金額高達百餘萬元，添香油錢1000元可參加1次擲汽車，100元可參加1次搏金媽祖。
張萬傳說，擲筊場地就在廟埕，時間初一至初五，從早上8點到下午5點，擲汽車部分以5天活動期間，擲筊數量來決定名次，如果有同筊數者，會在大年初六PK分出勝敗。至於金媽祖共有5尊，大年初一到初五每天由擲出最多聖筊民眾迎回金媽祖，如第1名有兩人或以上，一樣在大年初六頒獎前PK決定金媽祖得主。
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