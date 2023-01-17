大雅區大林路一處民宅車庫17日晚上8時30分許，停在車庫內的機車突然起火燃燒！（台中市消防局提供）

大雅區大林路一處民宅車庫17日晚上8時30分許，停在車庫內的機車突然起火燃燒！（台中市消防局提供）

台中市大雅區大林路一處民宅車庫，17日晚上8時30分許，停在車庫內的機車突然起火燃燒！台中市消防局獲報立馬出動大雅、神岡及清泉分隊，動員消防車7輛、救護車1輛，人員19人，由大雅分隊分隊長紀又華帶隊前往搶救。警消指出，住戶已先行用水撲滅火勢，燃燒面積約1平方公尺，無人員受傷及受困，財物損失待查，起火原因？由火調人員進一步調查釐清中。

台中市消防局指出，今天晚上8時30分許，消防局接獲民眾報案，指稱住家車庫突然冒出「無名火」，消防局立馬派員前往搶救；當消防人員抵達時，住戶已使用家用水將火勢撲滅。現場有3輛機車、1輛汽車受燒損；其中1輛機車被燒到幾成灰燼，一旁另一輛白色機車也慘遭波及、部分燒毀。

台中市消防局強調，現場燃燒面積約1平方公尺，詳細的財物損失待查？所幸這場火警無人員受傷及受困，全案正由大隊火調人員進一步調查釐清起火原因中。