台北國賓大飯店1月18日至21日舉辦為期4天的春聯義賣活動，義賣所得全數捐贈「財團法人罕見疾病基金會」。(台北國賓大飯店提供)

每逢農曆過年是闔家圍爐團聚的日子，在歡慶團圓之際仍有部分弱勢家庭需要社會大眾的關懷。台北國賓大飯店「金筆揮毫春聯義賣」活動，每年春節期間會邀請「臺灣女書法家學會」孫美茹理事長及楊玉如理事等8位當代女書家，現場揮毫春聯，往年活動現場用餐的賓客均發揮愛心慷慨解囊，義賣後所得全數捐贈「財團法人罕見疾病基金會」。

「金筆揮毫春聯義賣」活動，自2019年由許育瑞董事長發起迄今，邁向第五個年頭，去年台北國賓大飯店啟動危老改建工程，旗下A CUT牛排館、國賓中餐廳及國賓麵包房搬遷至遼寧街177號2樓，今年仍延續春聯義賣傳統，於1月18日至21日舉辦為期4天的春聯義賣活動，現場揮毫義賣春聯，用餐民眾可感受過節氣氛，享受美食同時也可慷慨解囊，幫助弱勢團體。

台北國賓大飯店表示：「飯店秉持以人為本的精神，懷抱著取之於社會、用之於社會的企業使命，長期關注社會議題，持續在社會各個層面做公益，且投入、回饋各式資源，期望能發揮公益精神，將愛心散佈到社會的角落，也期盼藉由相關活動拋磚引玉，號召民眾共同響應。」