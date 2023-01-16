高雄72歲盧姓男子涉嫌對女騎士伸手騷擾，並說「做愛做的事情」，隨後尾隨在後。警方正通知當事人到案說明。（摘自爆料公社）

高雄市日前晚間一名女騎士在國小旁公園講電話時，遭到72歲盧姓老翁從身邊接近尾隨，並且伸手性騷擾，並稱「跟妳做愛做的事」，女子憤而大罵，並揚言報警，盧翁聽聞後倖然離開現場。警方指出，尚未接獲報案，將聯絡當事人到案說明；盧翁涉犯刑法強制罪及性騷擾防治法，強制罪部分，可處三年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金。

今日凌晨，女網友在臉書社團「爆料公社」PO文，文中指出，14日晚間7、8時許，於高雄前鎮區某國小旁公園講電話，隨後有一陌生男子一直在身邊游走，起初男子裝忙玩鑰匙，藉此一直靠近她。

女網友表示，當時以為她擋到男子，故啟動機車倒退一下，不料男子卻更接近她，然後伸手來抓她。當時女網友嚇到啟動機車駛離，男子卻在後方尾隨，甚至直接堵在她後面讓她無法退後逃離。

女網友指出，為了保護自身安全，故下車詢問「要幹嘛？」，男子用手抓她，並說他要「做愛做的事情」。女網友聽聞後，憤怒大罵「要報警」，然後將男子的手打掉，男子見狀立即騎車離開，女網友追上去擋他未果，只好眼睜睜看男子離開現場。

事後女網友將畫面PO在爆料公社，因事發地附近有補習班跟國小，提醒大家要注意安全，尤其是女性跟自家孩子，並稱「這樣的狀況不可能只發生一次」，但由於前鏡頭被加裝的手套擋住，所以沒有錄影到，只好PO後鏡頭被尾隨的畫面。

前鎮分局表示，經查14日晚間8時35分許，於前鎮區瑞福路與瑞泰街口，72歲盧翁騎乘機車尾隨一名女子至南天府前，疑似騷擾影片，經了解當事人尚未報案，目前瑞隆派出所正聯繫當事人以確認案情。

警方指出，盧翁行為涉犯刑法強制罪及性騷擾防治法，強制罪部分，可處三年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金；性騷擾部分，待調查結果函請社會局裁處。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。