公路總局轄下3個單位，共同說明新竹地區今年春節疏運計畫。（邱立雅攝）

農曆年假即將到來，公路總局旗下新竹區監理所、第一區養護工程處、西濱北工程處已做好新春疏運計畫，10天連假預估帶來4波車潮，小年夜到除夕已返鄉車潮為主、初一到初二為沒有方向性的回娘家車潮，預估省道等交通要道均會出現壅塞、初三為出遊車潮、初八起為北返車潮，民眾出門前可上公路總局省道即時路況網頁查詢路況。

一工處指出，預估春節返鄉車潮在小年夜及除夕的車流量較大，雖然提早1天放假分散了返鄉車潮，國道南下方向仍可能在尖峰時段壅塞，建議南下返鄉的用路人可以在國道車多時選擇台61線做為替代道路。

分析近3年春節期間交通狀況，預估今年春節容易壅塞的路段和時間如下：初一及初二南北向主要交通要道皆車多。初二到初五，台64線東行接國3中和交流道路段、台65線南下接國3土城交流道路段容易車多。另外初四到初六下午3時以後國道及省道台61線香山到南寮路段則會有北返車潮，依往年經驗，北返車潮會持續到深夜或翌日凌晨。

因國道1號湖口至新竹路段為重現性易壅塞路段，一工處規畫台31線及台1線為往返新竹及桃園間的短程國道替代道路，建議民眾改道行駛，以避開國道壅塞車路段。

一工處呼籲用路人可以提早出發或出發前先上公路總局省道即時交通資訊網查看交通狀況，評估延後出發避開車多時段。返鄉、旅遊請多搭乘公共運輸工具。相關道路行車資訊請隨時收聽廣播、並注意資訊可變看板所顯示的交通管制及訊息。