英業達(2356)新事業英研智能透過NVIDIA嵌入式人工智慧運算裝置，攜手世界光學領導品牌Canon、工程界標竿世曦工程，三方跨領域攜手打造全新解決方案，運用AI邊緣運算，簡化交通管理。英研智能總經理張國彬表示：PAECIA交通管理效益會如此卓著，在於AI影像偵測相當全面，以及在端點進行大量即時邊緣運算，可使中控室更即時掌控現場，為地方政府、民眾省時及省下非必要的無形費用支出。目前此智慧交通解決方案已受到台北市、新北市、台中市、高雄市肯定，並陸續導入。

英研智能與全球光學影像領導品牌Canon共同開發畢析邊緣運算分析系統PAECIA(Power AI Edge Computing and Imaging Analysis，以下簡稱PAECIA)，讓影像擷取技術融入AI，以快速解決當前交通問題。並透過工程方案夥伴世曦工程，導入動態號誌，紓解交通壅塞，守護國人行的安全，成功獲得台灣多個縣市採用。

智慧城市為各國政府近來推動數位政府主要政策，智慧交通更是智慧城市不可或缺一環。根據Fortune Business Insights研究報告指出，2021年全球智慧交通市場規模為987.4億美元，預測2028年可成長至2068億美元，年複合成長率高達11.1%。

PAECIA擁有90%以上正確識別率，端點設定只需輕鬆勾選就能於3分鐘內上線，支援無線、4G/5G等通訊方案，滿足無人車、動態號誌與車流管控等應用場景。管理運行於道路上的載具相當複雜，以紅綠燈秒數設定為例，早期是以尖離峰時段為基礎，如今透過PAECIA，即時取得區域間車流，車種如公車、卡車、小客車、機車分析，可精準算出轉向量，以利十字路口流動配重，使各路口交通號誌秒數設定更趨精準化。

以台北市中山北路、劍潭路周邊路廊智慧號控為例，北市府於上班尖峰時刻在承德路、基河路、中山北路、通河街共 18個劍潭路交接處進行改善，經一年努力，此路段全年二氧化碳節省約622.42公噸、36萬7245元新台幣的碳權，全年油耗節省14,59公升及45萬2549元新台幣，合計總體貨幣化效益5225.9萬元新台幣。另外，台中市五權西路幹道續進控制則透過群組間時差運作，將路段分四個群組，一年內時間、油耗、碳排放等總體貨幣化效益，共節省1908.7萬元新台幣。