阿里山林業鐵路係日治時期為開採森林資源而鋪設的產業鐵道，沿途林相豐富，鐵道本身極具特色，是臺灣寶貴的文化資產，沿線特色車站各有風貌，吸引旅人造訪。為提升林鐵服務品質，林鐵及文資處以美學導入設計，近2年積極整建竹崎、奮起湖及神木車站等沿線場站，展現細膩的友善服務及林鐵之美，為老車站重新注入新生命。

竹崎車站原材料 原工法修復

竹崎車站於1954年興建完成，為林業鐵路登山起點，典型日式時代木造車站，主體以阿里山檜木為木構架，室內使用台灣傳統建築工法「編竹夾泥牆」構法，富含建築特色，具縣定古蹟身分及鐵道文化特殊價值。隨時間演進，車站本體地基沉陷，屋架受蟲蛀損壞，經林鐵及文資處全面檢視，以原材料、原工法修復，百年老靈魂注入新思維。

整修後的竹崎車站及周邊場域，於加煤台原址重設觀景平台外，站區內巧妙搭配地景位置，利用國產竹材特性，將「共生」、「竹軒．天井」竹構作品融入竹崎車站。2022年底更延伸林鐵竹構建築新佈局，增加1座「竹。之境」，代表林鐵象徵符號「之」，闡述了阿里山林鐵極具特色的之字形鐵路與折返式車站路徑，再現曾經的歷史紋理。

▲25號蒸汽火車停靠於新修復的竹崎車站，空拍畫面具氛圍感。（吳明翰攝）

減法設計 奮起湖車站反璞歸真

奮起湖車站海拔高1,403公尺，周邊區域在自然、人文與鐵道文化交融下，呈現別具特色的山城景緻，是嘉義山區熱門景點之一，林鐵及文資處為優化車站周邊景觀，採減量設計，移除過往不同時代添加的人工設施，重新梳理周邊景觀，將車站與月台裝飾物移除，整體塗料選用在自然環境中最不突兀的抿石子灰為主調，讓自然山景成為場域主角。

配合奮起湖車站立地環境條件，除種植原生種小苗，林鐵及文資處在車站護坡處進行土壤改良，以最自然野放方式，讓土壤中的種子自行生長出屬於奮起湖區域的原生種植栽，恢復最自然的山林樣貌，讓車站景觀舒適地回歸自然群山之中。

神木車站全新升級 友善服務更加成

早期神木車站為島式月台，遊客從候車亭處邊上下車，後因火車運量與載客數增加，遂在第二股線鋪設木棧道與增置下車月台，讓上下車遊客分流，2022年整建後的神木車站，已拆除原第二股線鋪設的臨時木棧道與下車月台，恢復原有站內雙股線，讓列車可在神木車站交會，縮減列車等候閉塞解除的時間，為2023年全線通車預作準備。

為保護珍貴的紅檜生長，典雅木構的神木車站採取生態檢核縮小與迴避措施，透過邊坡維護，將舊月台向外延展，整建為3倍面積，可依乘客量彈性調整候車空間，順應地形的月台也兼具觀景功能，可近觀神怡流瀑，更是遠眺塔山最佳地點，另月台上方加設遮雨棚，並將月台升高至車廂出入口高度、增設無障礙坡道等，感受林鐵細膩的友善服務。

▲領航員：黃妙修（阿里山林業鐵路及文化資產管理處處長）。馳名國際的阿里山小火車剛迎來通車110週年紀念，林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處（下稱林鐵及文資處）致力守成創新，以「動態保存」承載百年林業及鐵道文化，2019 年「阿里山林業暨鐵道」獲登錄為首處國家級重要文化景觀。2020年起以重建林鐵軟硬體為目標的「阿里山軸帶重塑行動」展開，串連阿里山及林業鐵道文化軸帶，再造不同於記憶的阿里山旅遊新體驗，以嶄新風貌迎接2023年底的全線通車。(圖／阿里山林業鐵路及文化資產管理處提供)

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