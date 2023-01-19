隨著捷運路網興建陸續完工通車，都市發展及民眾生活型態也逐漸改變，同時捷運系統也成為大眾不可或缺之交通工具。

臺北市捷運局說明，因應高齡化社會需求及民意反映，並為提升高齡者進出車站更安全及便利性，針對已營運路網提出各車站既有出入口改善計畫，目標以「車站出入口應滿足於道路兩側各至少有一座出入口設置雙向電扶梯或電梯」為原則。

捷運局說，相關改善工程目前持續施工中，並依各車站施工期程陸續開放供民眾使用，迄今初期路網15站23處出入口及4處站內月台，共60部電扶梯及1部電梯改善工程，已於111年9月全數改善完成。經調查設置電扶梯滿意度，有高達79.7％民眾滿意或非常滿意。

新莊蘆洲線113年完工

目前正進行臺北捷運新莊蘆洲線改善工程，包括中山國小站（電梯）、三和國中站（電梯）、菜寮站、丹鳳站、三重站等5站、5處出入口，共2部電梯、8部電扶梯預計在112年6月起陸續完成改善，預計在113年6月可全數完工。

善導寺站改善後。(圖／臺北市捷運工程局)

至於後續規畫路網各車站，在用地取得可行下，於道路兩側均至少設置1部電梯及至少一出入口設置雙向電扶梯。

捷運局說明，對每日運量近200餘萬人次的台北捷運來說，車站出入口暫時封閉對通勤民眾確實造成不便，但在營運中的車站封閉出入口進行工程，整體工序相當繁瑣及耗時。捷運局形容，電扶梯改善不同於一般捷運工程，如同穿著西裝改西裝，除了將既有電扶梯拆除、樓梯敲除、電扶梯機坑敲除及新設、新設電扶梯安裝及測試、電纜線拉設等工作都僅能在有限的施工用地中進行外，為兼顧旅運需求及避免影響原有捷運出入口結構，部分作業須靠人力敲除、搬運亦或僅限於捷運夜間收班後與營運前時間內方能進行。

打造北市為高齡友善城市

捷運局強調，臺北市政府一直致力於建構友善宜居城市，以具體行動規畫無障礙環境，臺北捷運系統無障礙環境的精進作為，將可提升臺北市創造高齡友善城市目標。不僅有助於高齡者外出行動與社會參與意願，讓身心障礙者也能藉由北市相當完善且密集的大眾運輸路網，走出家門、走入人群，讓臺北成為所有人的宜居永續城市。

★捷運小百科★

捷運車站電扶梯改善工程 施工有難度

北市捷運局為因應高齡化社會趨勢，捷運站部分出入口原配置1部電扶梯及1座樓梯將改善為雙向電扶梯，因舊有電扶梯已達使用年限，故除須將原有電扶梯拆除運送至捷運相關機廠外，更須配合將原有樓梯逐階拆除，重新施作電扶梯承板結構，並須在既有的捷運站內挖除出新設機坑結構，重新設置電扶梯斜板支承，再進行新設電扶梯安裝及相關纜線佈設等作業。俟電扶梯裝設後更需與車站原有服務中心連線，並須完成監控、地震、火災及噪音等測試，以利捷運公司管控等作業，確保旅客安全。

捷運局說，纜線佈設、連線等工作僅能於捷運結束營運後之夜間施作，同時需完成新設電扶梯運轉測試及取得使用許可證等，此外，出入口之天花板及燈具亦須全部更新重作，整體工序相當繁瑣及耗時。

中山國小站2號出入口電梯增設工程進行擋土作業：預壘樁施作。(圖／臺北市捷運工程局)

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