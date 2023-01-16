東森國際(2614)轉投資東森購物接手誠品取得台北車站K區地下街的經營權，從4月起由東森購物經營。東森購物指出，台北車站K區5000坪空間，每年平均4000萬人次進出，疫情前台北車站K區一年營收6億，疫情三年期間，平均一年營收4億。

東森購物預計4月1日起接手台北車站K區經營，除既有美食廠商外，還將投入更多複合功能，台北車站K區經常有許多年輕學子在現場排練舞蹈及舉辦活動，未來東森購物取得經營權後，也將提供更多活動及服務滿足年輕同學展現青春活力的空間，並將評估提供外籍移工固定聚會的友善空間。

東森購物20多年來會員滿意度維持在90%以上，未來東森購物在台北車站K區仍將秉持對會員更多更便利更好的服務。東森購物指出，未來也將積極爭取各地車站、醫院各式美食廣場及高速公路休息站等營運機會。

此外，東森集團日前宣布旗下各企業年終獎最高五個月，其中東森購物年終5個月最高，東森國際最高可領4.8個月年終；東森寵物最高2.5個月，東森自然美含直營SPA店、東森消費聯盟、東森房屋及分眾傳媒最高2個月。總計2022年全集團發出年終獎金多達6億元，其中東森購物發出獎金3.9億，佔稅後淨利26%。