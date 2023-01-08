台中捷運公司在9個車站設置行動電源租借站，並提供「甲地借乙地還」租借服務。中捷今天表示，包括松竹站、文心崇德站、文心中清站、市政府站、水安宮站、文心森林公園站、豐樂公園站、大慶站及高鐵台中站等9個行動電源租借站將在明天啟用， 1月9日至2月8日還可享每次租借前30分鐘免費，旅客可多加利用。

中捷指出，隨著民眾對手機、平板的依賴度越來越高，ChargeSPOT首創跨國共享行動電源服務，解決用戶及旅客外出期間手機電量不足問題。

中捷表示，ChargeSPOT的行動電源租借站可「甲地借乙地還」，時間、地點均不受限，可隨借即走，行動電源附帶三種款式的充電線接頭，可滿足不同廠牌手機充電需求。為歡慶行動電源租借站進駐，旅客在1月9日起至2月8日期間租借行動電源，都可享有每次租借前30分鐘免費。

中捷表示，台中捷運公司與ChargeSPOT 攜手以「租借代替購買」降低行動電源及線材在生產、銷售上所產生的資源浪費，提供民眾舒適便捷的幸福生活及建立環境永續發展。