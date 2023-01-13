高雄在今年2月至4月陸續有國際級的大型演唱會在高雄舉登場，包含天后張惠妹、天團五月天、韓團BLACKPINK、新好男孩Backstreet Boys、西城男孩 Westlife、大港開唱等都將在港都開唱，演唱會帶動高雄旅宿訂房潮，亞洲訂房網AsiaYo特別合作高雄多家飯店，保留2月至4月熱門檔期逾百間房源，另外還有許多特色民宿可選，每晚最低1000元起，讓粉絲輕鬆依需求找到適合的住宿。

「帕鉑舍旅」充滿工業風格。（AsiaYo提供）

AsiaYo在高雄演唱會熱門檔期中，攜手高雄行旅、旅居文旅、瑞宮大飯店等3家業者獨家合作，包下超越百間的房源。位於高雄車站附近的瑞宮大飯店，擁有交通便捷的資源，每晚最低1600元起；鄰近捷運三多商圈站的旅居文旅，離舉辦演唱會的高雄巨蛋在同一條捷運線上，非常方便粉絲往來，每晚3400元起；鄰近六合夜市的高雄行旅，在聽完演唱會後品嘗小吃，每晚5175元起。

此外，AsiaYo擁有全台最多元的旅宿資源，許多特色民宿房源也讓旅客有更多飯店以外的選擇。像是充滿濃濃工業風格的帕鉑舍旅，外觀採清水模質感建築，房內採極簡典雅的裝潢，深受文青們喜愛，位置鄰近高雄車站，為遠道而來的旅客提供便捷交通，每晚2980元起；統茂旅館集團旗下的西悠巢旅，傳承集團候鳥旅行的核心精神，提供全新旅宿品牌搭配倦鳥歸巢概念，距離高雄車站步行僅2分鐘的路程，每晚最低3650元起。