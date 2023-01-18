高雄2021年4月3日時，陳姓男子與另名在酒店消費的陳姓男子發生衝突，陳男氣憤難消下找來5名同夥「支援輸贏」，一路持球棒將另名陳姓酒客追打進附近的超商內，陳男還試圖開車衝撞酒客陳男。高雄地院審理時，陳男辯稱車子快靠近酒客陳男時就煞停了，沒有要置他於死地的意思，因此高雄地院將此殺人未遂罪以不受理結案。

陳男與另名陳姓酒客在「168酒店」樓下發生衝突，陳男氣不過，找來友人想要給陳姓酒客一頓教訓，一行人先是開車撞擊陳姓酒客，又持球棒追打陳姓酒客，打到陳姓酒客逃到超商內躲避，一行人打到直到旁人制止才罷手。

高雄地院審理時，陳男辯稱，自己只是想給對方教訓，而且開車衝撞的時候，在快撞到陳姓酒客時就停下來了，而且再次起步時速度也相當緩慢，並沒有想至陳姓酒客致死的意圖。

法官認為，當時要衝撞陳姓酒客時的確有「緊急煞停」，而再度起步時，是「略為加速」的狀態衝撞告訴人；且陳姓酒客也表示，自己身上的傷痕應來自球棒毆打所致，因此以不受理處份。