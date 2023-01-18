柬埔寨翻版又一樁！高雄市苓雅分局去年3月時查獲許姓主嫌帶頭的詐騙集團，當時救出曾姓、詹姓被害人，主嫌許男等人在網路上貼出徵才需求，將上門求職的受害者控制人身自由和提供帳戶做為人頭帳戶。經專案小組長期情蒐檢證，於16日收網成功，並將詐欺集團5人，依妨害自由、詐欺、毒品、洗錢防制法、組織犯罪條例等罪送辦。

高雄市苓雅分局去年3月在某大樓，救出遭到詐騙曾姓及詹姓被害人，警方得知此詐騙集團在臉書上發出「徵各式勞工，星期一到星期日都能工作，供涼水、便當，有需要配合的業主老闆也可以找我」，還強調「來混的摸魚的就不用了」。

曾姓、詹姓上門後，詐騙集團隨即將2人控制，並將2人的銀行戶頭操控成人頭帳戶，苓雅分局接獲情資後，順利救出2名被害者，隨即由苓雅分局、刑事警察大隊反黑專責隊及刑事警察局偵八大隊組成專案小組，並報請高雄地檢檢察官指揮偵辦。

人蛇集團貼出的徵才廣告。（高市苓雅分局提供／楊舒婷高雄傳真）

經過11個月的調查和布網，16及17日專案小組兵分多路，持拘票及搜索票，在高雄市小港區、鳳山區、三民區及台南市仁德區等地，陸續拘提26歲主嫌許男、27歲柯男、23歲李男、29歲歐男，及24歲邱男等5人到案。

另查獲三級毒品K他命2.3公克、毒品咖啡包9包，共36.7公克等證物，全案依妨害自由、詐欺、毒品、洗錢防制法、組織犯罪條例等罪嫌移送高雄地檢偵辦，並經檢察官複訊後，裁定以5千至5萬元不等金額交保候傳，並限制住居。