果菜市場變身食農教室

「食農小學堂」吸引學童上課

「10元、10元」、「20元 、20元」拍賣場深夜此起彼落的競拍聲，在太陽升起時傳出陣陣孩子歡樂聲音，新北果菜-「食農小學堂」開課啦！

新北果菜公司有感於食安觀念的重要性，希望能向下扎根將蔬果由產地到餐桌的過程透過遊戲化、生活化及趣味化的教學活動，讓學童們親身接觸原型蔬果，認識蔬果標章的意義，「食農小學堂」自開辦以來，已有近500名學童參加，其中「小小拍賣員」與「超級大冰箱」活動最受到大朋友、小朋友的喜愛，新北果菜-「食農小學堂」歡迎大家一起來上課喔。

多元化經營-歡迎厝邊頭尾

新北果菜公司開創經營格局打造「新北果菜」獨立品牌，透過網路電商平台，將最優質、最新鮮、最安心的蔬果，透過快速與便利的方式，讓社會大眾能食用到最安全與健康的食品。

「食農小學堂」開辦以來已有近500名學童參加。(圖／新北市果菜公司)

自110年10月起每周三於臉書直播推薦當季最新鮮、最優質的農產品，同時成立Line社群團購，將新北果菜變成大家的好厝邊，讓大家只要打開手機就能看到新北果菜為大家準備好最便宜、最新鮮的食材，動動手指輕鬆下訂，下班回家前來到「新北果菜-食農中心」就能將食材帶回家，輕鬆煮好菜端上桌，有時候還會有意想不到的好康活動大放送，邀請大家來當新北果菜的好厝邊喔！

新北市果菜公司持續堅守消費最前端嚴格控管，維護消費者食用安全與衛生，持續朝多角化經營，除了以優良品質、平實價格，讓消費者有更多樣化的選擇，讓新北果菜不只是批發市場，它以是趣味、有教育意義的學習環境，也可以親切、便利的生活補給站，「新北果菜」永遠是您生活中不可或缺的好夥伴。

新北果菜公司總經理江惠貞在新北果菜臉書，定期帶貨直播，提高銷量。(圖／新北市果菜公司)

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