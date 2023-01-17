新北市立北大高中今與三峽區農會締結合作備忘錄，未來將結合在地農特產，共同推廣食農教育。（北大高中提供）

新北市立北大高中今與三峽區農會締結合作備忘錄，未來將結合在地農特產，共同推廣食農教育，積極參與農業合作推廣體系的非營利組織四健會的運作，希望帶領學生感受在地的美好，透過設計思考與實作，帶動農業創生。

北大高中指出，校方近年積極發展在地特色的素養課程，像是校訂必修三峽學，讓學生用五感感受茶染風貌，共同討論策略行銷地方特色，多元選修的食農餐桌則結合雙語學習，引導學生探究食物的組成與烹調的科學原理，觀察紀錄食物的新風貌。

另外，北大高中國中部也開設友雞社的特色社團，帶領學生從產地到餐桌，從養雞到撿蛋、料理，讓學生體驗都市養雞經驗。

三峽農會是全台灣第一間創設的農會，至今已有123年歷史，為了提供農民更多元的服務，近年也有許多創新的推廣模式，像是北大特區設立鮮農直賣所，提供防疫期間的蔬菜箱宅配，三峽特產茶筍蜜的納涼季活動，與在地餐廳和店家合作，推出美食饗宴。

三峽區農會也關注在地高齡農友，以綠色元素為架構，導入創新學習服務，提供高齡農友互動、互享的場域《綠色照顧站》，盼與北大高中合作，將食農教育向下扎根推廣。三峽區農會總幹事張永巨說，農會透過四健會推廣食農教育體驗與推廣，希望借重北大高中的教育專業設計食農教育的行動方案，也結合學生創意開拓在地產業。

北大高中校長施雅惠說，學校近年積極與地方合作，持續爭取新北創新教育加速器、在地就學大聯盟、食農教育推廣等計畫，這兩年也以三峽茶為主題，先後獲得聯發科技智在家鄉競賽和三星創意提案競賽的殊榮，希望藉由與農會的合作，引導專業職人到校分享，發展出更接地氣的素養導向課程。

施雅惠表示，北大高中、三峽區農會將針對茶、染、雞蛋等產業進行產業合作，除了有課程的體驗學習，也會共同發展遊程規畫、文創商品等，讓食農教育成為生活的一部分。