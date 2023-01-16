眾人踩街增添不少喜氣跟年味。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

頭份市農會與頭份市公所16日聯合舉辦踩街及表彰優秀農民大會，熱鬧慶祝112年農民節，會中表揚雜糧推廣有功農友林昌煥及優秀農業推廣志工劉玉珍等103位績優農民。

農民節慶祝大會上午在市農會活動中心舉行，在此之前，慶祝活動包括民俗踩街活動，熱鬧又浩大的隊伍從義民廟踩街到農會，為街道增添不少喜氣與年味。

縣長鍾東錦夫人陳美琦與農業處長陳樹義代表出席，農會三巨頭理事長徐陳森、常務監事張栢福、總幹事羅清香，以及縣議會副議長張淑芬、頭份市長羅雪珠及代表、里長、農糧署、農改場等單位代表多人，踴躍到場向農友賀節致意。

接受表揚的單位與個人，包括獲志願服務運用績優的頭份市農會，由縣長夫人陳美琦頒發「出類拔萃」獎牌，另有縣府頒發的雜糧產業推廣有功人員林昌煥，優秀農業推廣志工劉玉珍，以及農會頒發的熱心服務與秋黃梨評鑑等多項獲獎人員，合計103人。此外，會場展示酸柑茶、柑桔和東方美人茶品茗，也相當吸引來賓目光。

陳美琦表示，感恩廣大農友1年來的努力，也感謝農會與縣府攜手推動各項農業政策，持續辦理全國冬季東方美人茶評鑑、縣級夏季東方美人茶和秋黃梨，以及今天的柑橘評鑑等，非常樂見藉由評鑑活動增進栽培經驗交流並提升生產技術。另在四健、家政和志工的培訓與運作，也有優異成效，值得讚許。

陳美琦說，縣長鍾東錦曾擔任過南庄鄉農會理事長，最清楚農民在各方面的需求，她希望鄉鎮市農會與公所、代表會能建立合作機制，縣府定會大力支持農業政策的意見溝通與技術交流，藉以擴大服務層面並提升農業產值、增加農友收益。

苗栗區農業改良場讚譽苗栗縣推動產銷履歷的好成果，農委會統計顯示，苗栗縣推動產銷履歷政策的成長幅度高達550％，面積約1500公頃，佳績全國排名第二；農政單位另致力於農民的福利、保險及天然災害補助等，正希望提供農民更周全的保障。