悠遊埔里 食農文化小旅行

南投縣埔里鎮物產豐富，如香菇、茭白筍、花卉、香草等作物，吸引各族群來定居，激盪出多元的歷史人文。埔里鎮長廖志城上任以來積極推動食農文化小旅行，透過各行業職人帶著學員下田、採集蔬果等，讓學員體會務農的甘苦，看見農村的人文生態，讓各界認識故鄉的美好。

多種特色遊程 採菇吃菇種菇

埔里鎮公所協助整合鎮上產業、農業資源，輔導業者推出各式小旅行，如賞蛙賞蝶賞螢生態遊、穿青蛙裝採筊白筍、菇類食農體驗、漆器造紙產業文化、咖啡巧克力手作學習、音樂盒或觀賞植物DIY等特色遊程。

埔里鎮長廖志城穿青蛙裝，跟著職人下田體驗採茭白筍。（埔里鎮公所供／楊靜茹南投傳真）

豐年靈芝菇類生態農場在公所輔導下，推出「我的菇菇好可愛」食農教育體驗，職人帶學員至菇寮體驗採香菇樂趣，了解食物的來源，教導菇類的相關知識，香菇太空包廢料回收製作的培養土，還能栽種綠色植物，讓生態永續；最後料理達人教導大家製作各式菇類美食，品嘗香菇的美味。

闢溫室香草園 團體預約參訪

敲敲木工坊館內展示胡桃鉗、音樂盒等精緻的工藝品，見證埔里曾是木工藝品外銷歐美、日本重鎮，2012年轉型為讓遊客體驗的木工房，木製DIY手作體驗蔚為風潮，親子遊客敲下木板並組裝、著色，製作可愛的音樂盒、木馬或小掛鐘，成為獨一無二的紀念品，締造文創經濟奇蹟。

領航員：廖志城（埔里鎮長） 埔里山城是人文薈萃的地方，期盼透過食農教育體驗、文化產業遊程，帶動地方觀光產業升級，促進經濟發展。(圖／埔里鎮公所)

香草僅次於番紅花，位居世界第2昂貴的香料，埔里青農味正琳看準其潛力，闢建溫室香草園，成功栽種草莢蘭，成為新興的高經濟作物，並結合甜點師專長用自家香草莢製作冰淇淋、巧克力等產品，創立「香草騎士巧克力工坊」，只要10人以上預約，就可從香草騎士到香草園了解台灣香草的生產過程。（埔里鎮公所廣告）