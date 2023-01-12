年關將近，農委會攜手全聯福利中心即日起在全台1100多間全聯門市推出抗漲專區，產地直送也節省中間通路成本，祭出的農產品項優惠將依季節調整，推出時間不限農曆春節期間。

農委會與全聯福利中心今(12)日共同舉辦「供貨很穩定、全民有福利、在地直送美味平價記者會」，農委會主委陳吉仲、全聯董事長林敏雄今日共同宣布在全台的全聯門市推出抗漲專區，讓民眾在物價高漲下在食材選購能有更多選擇。

陳吉仲表示，平價專區現階段供應的有高麗菜、米、雞肉、豬肉等品項，而平價專區的品項之所以平價，在於農產都是產地直送，也不影響產地價格，只要在物價上漲的期間都會持續推動，品項也會隨著季節來調整。

陳吉仲指出，農委會的責任要讓農民面對高生產成本下，要保障農民有一定的利潤來生產，但面對原物料價格高漲，除了行政院已經針對營業稅減免到今年第1季外，也依照國安會議要求來推動平價專區，藉此照顧經濟弱勢的民眾，「相信不只全聯，其他通路未來也會相繼設置。」

陳吉仲令指出，農委會也會和全聯一起推出每份60元的幸福餐盒，幸福餐盒主要在大都會推出，是因都會區物價會造成年輕族群很大的生活開銷壓力，行政院今天已經送預算送到立法院，只要預算通過就會來擴大推動，相近會對年輕族群有相當的幫助。幸福餐盒預計供應200萬份，預計供應1年。