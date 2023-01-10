今早350分愛心年菜送到朴子分局，由分局員警協助分送350分至15個派出所，再由員警轉交給弱勢家庭。（楊石旭提供∕呂妍庭嘉義傳真）

今早350分愛心年菜送到朴子分局，由分局員警協助分送350分至15個派出所，再由員警轉交給弱勢家庭。（楊石旭提供∕呂妍庭嘉義傳真）

包括東石高中棒球隊等單位都收到愛心年菜。（楊石旭提供∕呂妍庭嘉義傳真）

除朴子分局員警，愛心志工也來協助分裝和發送年菜。（楊石旭提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣朴子市文化里長楊石旭為讓弱勢家庭有一頓豐盛的年夜飯，9年前自力發起愛心年菜認捐活動，在眾多網友迴響下，認捐分數年年創新高，今年短短2天就募到480分，因考量到廚師的供應量，楊石旭緊急喊停封關，今天480分年菜在朴子分局員警和志工的協助下，已陸續發送給朴子市、東石鄉和六腳鄉3鄉鎮的弱勢家庭，聖心教養院、朴子國中田徑隊、東石高中棒球隊等也收到愛心年菜，不僅受贈者滿懷感激，代送員警、志工也心頭暖暖。

人稱「石頭里長」的楊石旭自2014年起透過臉書募捐愛心年菜，送給里內弱勢家庭及獨居老人，在民眾熱烈廻響下，從最早30多分一路增加到480分，在各界支持下，愛心年菜捐贈對象也走出文化里，遍布至整個朴子市。

楊石旭說，3、4年前更透過朴子分局轄區派出所員警的力量，由最了解在地的員警提報受贈名單，再委由員警代送，雖然分局15個派出所，但需要幫助的民眾其實不少，換算下來一個庄頭大概只能分到3分，透露明年規畫再尋求另一位熱心廚師的參與，分擔現行受託製作年菜總鋪師的工作量，如此一來，募捐數量就可以再增加，讓更多弱勢民眾享受到愛心年菜。

今早350分愛心年菜送到朴子分局，由分局員警協助分送350分至15個派出所，再由員警轉交給弱勢家庭，其餘則由志工分送給文化里的獨老以及聖心教養院、安仁家園、敏道家園、聖心早療中心、德興、仁和老人據點，吳老師慈濟關心户、朴國中田徑隊、東石高中棒球隊等。

楊石旭說，愛心年菜包括筍乾封肉、魚翅羹、櫻花蝦油飯共3樣，每分千元元，如今愛心年菜數量是一年比一年增多，他非常希望讓弱勢基層和獨居老人可以在過年期間，和一般家庭一樣，享用到年菜好味道。