通緝犯拒捕衝撞女警 員警逮人「敢開車撞我同事！」

30歲的范姓白牌車司機，身上背有4條通緝，5日遭警方臨檢，心虛加速逃逸，撞傷2名員警，警方根據監視器鎖定躲藏地點，2天後在華江堤外停車場，發現范男蹤跡，此次員警以警車擋在前面，避免他又開車衝撞，在車內拉出范男，喝令趴在地上「敢開車撞我同事！」依法送辦。

范姓通緝犯平時居無定所，利用手機駕駛白牌車賺錢，偶而住在車上、旅館。5日因車輛停靠在紅線遭員警盤查，他拒絕無法回答個人資料，當員警進一步要求熄火、下車時，范男突然加足油門逃逸，擦撞站在一旁的2名員警，員警在地上翻滾一圈，手肘擦傷。

員警7日清晨5時，發現范男的車子出現在長順街，研判范男會躲在沒有監視器的堤外，隨即在停車場尋找，找到范男在車上呼呼大睡，員警立即呼叫支援，開來警車擋在范男車輛前後並喝令下車趴在地上。

警方逮捕范男後，通緝部分解送該管地檢署歸案，另外再加上妨害公務、傷害罪送辦，並呼籲，任何妨害公務行為，警方將全力捍衛執法尊嚴，依法嚴辦。