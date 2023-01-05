縣府去年6月在竹北市建置50處YouBike2.0站點400輛車，民眾使用率高，接續推民間企業捐贈YouBike方案，文生開發公司率先響應，在台元科技園區捐贈2處站點和40輛車，去年12月底正式啟用，竹北市公所的8000萬元擴充案，也將在市代會過關。

交旅處長志祥表示，YouBike在竹北市上路後，普獲民眾好評，前竹北市長何淦銘同意與縣府合作，配合辦理8000萬元YouBike擴充案，預計將能增加80個站點和700輛車。

游志祥說，民眾反應希望有E-YouBike，竹北市公所也有意願建置，因價格是YouBike的2倍，若相互搭配建置車輛約在400到500輛之間，但預算還未經竹北市代會通過。

竹北市代會主席林啟賢指出，市公所提8000萬元YouBike擴充案，送到代表會時已來不及審議，將在農曆年前召開臨時會審查通過，給新任市長鄭朝方一個「大紅包」！

游志祥表示，新竹縣YouBike獲得民眾熱烈迴響，使用率緊追推動已10幾年的台北市，成為全台2高，為鼓勵更多人使用，從今年元旦起將延續加碼騎乘補助到6月30日，前30分鐘縣府補貼5元，民眾只需負擔5元。

另外，為保障民眾權益，縣府免費提供「公共自行車意外險」，只要在YouBike 2.0APP或官方網站，填妥實名資料即可，相關費用由縣政府負擔。

游志祥表示，台元科技園區率先響應捐贈YouBike方案，投入450萬元建置2個站點40輛車，提供台元園區員工及周邊住戶做上班、上學及購物最佳短程交通工具，希望更多企業和縣府攜手，一起構築新竹縣的綠色運輸。

游志祥並說，新的1年YouBike將前進新豐鄉、湖口鄉和竹東鎮，該處已陸續在3個鄉鎮的大眾運輸場站、市場、國小、國中、高中及住宅區等處，會勘YouBike設點的可行性，預計最快今年中旬可完成建置及啟用。