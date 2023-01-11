大享容器傳財務危機，將資遣45名本勞、51名外勞將資遣，大容工會11日到縣府陳情，抗議大享「有錢擴廠，沒錢資遣」後，到縣府勞工處進行第2次勞資爭議協調會到晚上6時，勞工處副處長林東山指出，勞資雙方首先達成精減員工以外籍勞工為優先，本國勞工不資遣等4項結論。

林東山指，第2項結論是，大享公司如期支付員工薪水，不拖欠，3為被公告資遣的本國勞工，在大享公司決定不資遣後，仍想離職者，大享公司將個別諮詢留任意願，希望不要離職。

4為被公告資遣的本國籍勞工，經諮詢後仍不願留任者，其資遣費與其他費用給付方式，將於1月18日召開第3次勞資調解會協商。

林東山表示，去年12月27日第1次勞資協調會議時，勞方提出「勞方資遣費給付」、「112年薪資全額給付」、「優先資遣外籍移工」等3項訴求，由資方帶回尋求解決方案。

依據《就業服務法》第42條規定，資方應先徵詢本國人從事外籍移工工作項目的意願，縣府在協調會建議大享公司優先資遣外籍移工，並建議大享公司優先輔導被資遣人員轉任技術性工作，以保障勞工權益。在第2次協調時，縣府盡力促成勞資雙方就資遣費、薪資給付取得共識，達成上述4項結論。