移民署金門站將展開巡迴下鄉服務，民眾可就近於各鄉鎮公所臨時據點辦證。(圖／移民署金門站提供)

移民署提醒，持有效中華民國護照，無須辦理金馬證仍可搭乘小三通客船出境。(圖／移民署金門站提供)

移民署金門站2023年巡迴下鄉服務時間表，歡迎民眾就近利用。(圖／移民署金門站提供)

臺灣地區(金馬澎)多次入出境證，俗稱「金馬證」，申辦需5個工作日(圖／移民署金門站提供)

金廈小三通春節專案已於1／7復航，順利協助兩岸鄉親與陸配圓夢回家團圓喜迎新年；不過由於停航已近3年，不少民眾手中的臺灣地區(金馬澎)多次入出境證，也就是俗稱的「金馬證」已超過3年效期，相繼前往移民署水頭櫃台排隊搶辦新證；未免民眾舟車勞頓，移民署金門站將展開巡迴下鄉服務，民眾可就近於各鄉鎮公所臨時據點辦證，方便又省時。

經統計，自去(2022)年12月迄今受理申辦金馬證已達725件，移民署金門服務站提醒，民眾手中之金馬證若已過期也不必擔憂，如持有效中華民國護照，無須辦理金馬證仍可搭乘小三通客船出境。若需辦證民眾，該站每月均安排巡迴便民服務，可於指定時間至各鄉鎮公所服務台移民署據點辦理送(取)件服務，省去舟車勞頓及等候時間，相關據點資訊可撥打電話：(082)323-695洽詢。

移民署指出，民眾如欲辦理金馬證，則應符合在金門、馬祖、澎湖設籍滿6月以上之規定，並檢附：1、申請書及2年內新拍照片1張（同國民身分證規格）。2、國民身分證正、影本(正本驗畢退還，影本貼於申請書上)，年齡在14歲以下未領身分證者，附戶口名簿影本等文件臨櫃申請。由於金馬證申辦需5個工作日，民眾欲持金馬證出境，請於上班日至金門服務站或各鄉鎮公所臨時據點辦理。

移民署金門服務站主任廖蔚蘭表示，目前仍是疫情高峰，搭乘春節交通專案船舶入境民眾，仍應做好防疫及自我保護措施，降低染疫風險。另為防範非洲豬瘟，赴陸民眾應避免前往畜牧場，入境時切勿自境外攜帶或輸入肉品，違反規定將處以罰鍰，最高可達新臺幣100萬元。