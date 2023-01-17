供奉全東南亞最高關公神像的桃園威天宮，去年8月31日晚上，主殿發生大火，在信眾和志工齊心協力之下，預計今年關公聖誕可以完成重建。由關公故鄉山西運城引靈來台的關聖帝君祖靈在今年1月1日安座於地下室的大殿，上千位信眾擠滿大殿參拜。由於民眾每年到威天宮點燈都非常踴躍，今年有祖靈坐鎮，更是一燈難求。威天宮更將在農曆春節期間開放鎮殿寶物─山西運城關公家廟的【青龍偃月刀】和【漢壽亭侯印】，讓民眾摸關刀和官印，兔年財運亨通，事業無往不利。

雖然歷經了一場大火的考驗，威天宮香火更加興旺，短短四個多月時間，熱心助建的信眾絡繹不絕。威天宮於今年1月1日盛大舉辦 【關聖帝君祖靈安座大典】，現場信眾們擠爆參拜大廳，同時也大排長龍為自己和家人點燈。

關公的【漢壽亭侯印】是以關公家廟的千年鎮廟聖石雕刻而成，摸印可以增長智慧，仕途順利。(翻攝桃園威天宮臉書)

關公的【青龍偃月刀】已在關公家廟供奉了兩百多年，充滿了靈氣！摸關刀代表財運亨通、事業可以無往不利！(翻攝桃園威天宮臉書)

威天宮除了有一般的光明燈和太歲燈之外，由關聖帝君加持的財神燈更是一燈難求，另外由文昌帝君加持護佑的智慧燈，觀世音菩薩護佑的福祿燈也很搶手。而年輕人更是熱衷搶點桃花貴人燈和姻緣燈，主要因為威天宮也供奉月老星君，由於月老掌管世間人與人之間的緣分。請月老添增桃花運，可以讓民眾在工作和生活中都有好人緣，並結識貴人好友、拓展人脈、小人遠離。

威天宮祖靈安座大典，上千民眾擠入大殿參拜。(翻攝桃園威天宮臉書)

威天宮創辦人李岳達表示，希望今年關公聖誕，能夠回到新建的大殿來為關聖帝君祝壽。而原本供奉在大殿的鎮殿之寶，由山西運城關公家廟贈與威天宮的【青龍偃月刀】和【漢壽亭侯印】，在火災後奇蹟似的從一樓大殿的殘骸中獲尋，信眾在過年期間可以到威天宮來摸印摸刀，向關聖帝君祈求升官發財。

關公的【青龍偃月刀】代表「利」！這把青龍偃月刀已在關公家廟供奉了兩百多年，充滿了靈氣！摸關刀代表財運亨通、事業可以無往不利！

而關公的【漢壽亭侯印】代表「智慧和官運」！這個聖印是以關公家廟的千年鎮廟聖石雕刻而成，吸收了千年的天地靈氣！民眾相信摸聖印可以智慧增長、仕途順遂！同時，威天宮從初一到初五的新春團拜也將發送限量錢母，讓民眾從正月初一開始好運旺旺發大財。